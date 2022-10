Un mítico concursante de 'Pasapalabra', a punto de volver a las tardes de Antena 3: "He mejorado"

El 1 de octubre de 2021, Orestes Barbero volvía al plató de 'Pasapalabra', un concurso en el que ya había participado, pero que abandonó con un amargo sabor de boca después de no conseguir llevarse el esperado bote. Sin embargo, el joven ha regresado dispuesto a darlo todo, demostrar su valía y hacerse con el ansiado premio.

Ha pasado más de un año desde ese día y Orestes sigue enfrentándose cada tarde al Rosco. Barbero está a punto de superar el récord de permanencia que ostenta Pablo Díaz. Este tinerfeño logró llevarse el bote después de 260 programas concursando, al igual que lo hizo Sofía Álvarez semanas después, en cuyo caso apenas necesitó varias decenas de programas para lograrlo. Estos son los dos únicos aspirantes que, por ahora, se han llevado el bote de 'Pasapalabra' en esta nueva etapa en Antena 3 con Roberto Leal al frente.

Más de 100 programas hace que llegó Rafa Castaño, el rival a batir de Orestes desde hace varios meses. Curiosamente, ambos ya habían coincidido en el concurso en su etapa anterior, pero Rafa también se marchó sin el bote. Ahora, cada tarde, Orestes y Rafa se la juegan en el Rosco, donde a menudo demuestran su alto nivel, superando la veintena de aciertos y quedándose realmente cerca de llevarse el millonario premio.

Luis de Lama, ¿de vuelta en 'Pasapalabra'?

Con este impresionante duelo, que vivimos cada tarde, 'Pasapalabra' ha puesto fecha a un nuevo casting para buscar futuros concursantes. La cita tendrá lugar el 27 de octubre en Barcelona y es posible que cuente con un invitado de lujo. El exconcursante Luis de Lama ha hecho públicas sus ganas de volver a formar parte de la familia del concurso de Antena 3.

Se trata de uno de los concursantes más míticos. Estuvo 84 programas enfrentándose a Pablo Díaz, hasta que finalmente este se llevó el bote de más de 1,8 millones de euros. Pues bien, tras conocer la noticia del casting, se ha pronunciado a través de sus redes sociales. "¿Yo puedo?", preguntaba en respuesta al tuit del concurso anunciando el casting.

"Ya sé que ya me conocéis, pero eggg que he mejorado... hago la parte escrita y si la paso ya no hago la de cámara... ¿de qué me sonará esta historia?", ha añadido, apuntando que echa de menos "hasta el casting". No sabemos si Luis decidirá acudir a la cita en Barcelona, lo que sí está claro es que desde 'Pasapalabra' no parecen ponerle impedimentos. Y es que, según explican, "no hay nada que impida" que un antiguo concursante pueda apuntarse al casting.





Por ahora, seguiremos disfrutando del duelo entre Orestes y Rafa que tiene lugar cada tarde, a la espera de que alguno de los concursantes de la sorpresa y acabe llevándose el bote. Eso sí, permaneceremos muy atentos, a ver si volvemos a ver a alguno de los roscos más conocidos del concurso pisando, de nuevo, el plató de Antena 3.