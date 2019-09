La metedura de pata de Pedro Piqueras al dar paso a 'Got Talent' de la que se ha percatado la audiencia

En esta ocasión el presentador ha metido la pata cuando recordaba a los espectadores de Telecinco que se iniciaba la nueva temporada de 'Got Talent'. En concreto, Piqueras ha acortado el nombre del nuevo fichaje del jurado, el presentador de 'La Verbena de CADENA 100' Dani Martínez, y le ha confundido con el cantante de 'Aunque tu no lo sepas': "Y ahora os dejamos con lo nuevo de 'Got Talent' con la gran incorporación de Dani Martín en el jurado".

No es el primer gazapo que se ha cometido en 'Informativos Telecinco'. El martes, tres de septiembre, Piqueras ha vivido uno de los momentos más incómodos en el regreso, como los que suceden cuando se emite en directo en los informativos. El equipo de realización ha emitido un reportaje sobre el aumento de peso de los españoles, ya que el 25% de la población adulta sufre obesidad. Y es que la locutora insiste en que la teoría la sabemos. "Hay que comer verdura, pescado, poca carne roja...", ha explicado uno de los entrevistados. "Presumo de comer bien, pero estoy gorda. Algo estoy haciendo mal", ha señalado otra de las ciudadanas que ha concedido su declaración.

La realización ha empezado emitir el reportaje sobre el aumento de peso de los ciudadanos españoles. En seguida, se ha dejado de ver la imagen de la pieza y ha comenzado a verse el plano de Piqueras, cuyo rostro parecía indicar que no sabía lo que estaba ocurriendo. Finalmente se ha podido ver el reportaje completo y el presentador de 'Informativos Telecinco' ha soltado un comentario con un tono jocoso y de forma totalemente natural para poner fin a una situación compleja: "Bueno al final lo hemos podido ver".