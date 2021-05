Mercedes Milá cree que Miguel Bosé se ha inventado sus adicción a las drogas: "No me creo ni una palabra"

Ya ha pasado un mes desde que Miguel Bosé protagonizó una de las entrevistas más polémicas en 'Lo de Évole'. El cantante lleva protagonizando noticias desde hace un año, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, resultó ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no dejó de ser bombardeado con críticas desde entonces.

Desde el primer minuto, el artista dejó clara su postura negacionista: "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Asimismo, reconoció que nunca se había echado gel hidroalcohólico ni hecho una PCR, de la misma manera que aseguraba que no iba a vacunarse.

Asimismo, confesó a Évole su gran adicción a las drogas: "Se trasladó 'al diario' y así empieza a perder la gracia. A causar problemas serios, de conciencia". "Consumía casi 2 gramos diarios", reconoció tras asegurar que también consumía marihuana y alcohol. No obstante, con el paso de los años, se dio cuenta de que no podía seguir por ese camino y cortó por lo sano: "Todo en un día y a la vez. En unas escaleras del escenario en unos ensayos... Mi 'road manager' me dijo que estaba todo listo' y ese día le dije que se acababa".

Ante esto, muchas personas han reaccionado y se han mostrado muy críticas con Bosé. Una de ellas ha sido Mercedes Milá que, como es habitual, no ha dudado en manifestar su opinión a pesar de la estrecha relación que mantiene con el cantante. "Yo no me creo ni una palabra de las adicciones. O yo estoy totalmente equivocada o ni adicciones ni drogas ni nada de nada", aseguró, poniendo en duda lo que su amigo había contado en La Sexta.









No es la primera vez que la conocida presentadora se pronuncia al respecto. El mes pasado, la presentadora se vacunó contra el coronavirus al ser citada por sus 70 años, un momento que aprovechó para pronunciarse respecto a la vacunación y la pandemia. La comunicadora publicó una fotografía del momento en sus redes sociales y, de paso, dedicó unas palabras a Bosé.

"No puedo apoyar ese discurso negacionista"

"No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé", comenzaba diciendo la periodista en su cuenta de Instagram, dejando claro su desacuerdo con su amigo. "¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", comentaba.

"No, no lo apoyo. No puedo apoyar ese discurso negacionista porque pienso lo contrario. Son sus palabras y sus pensamientos no los míos", decía para una entrevista en 'La Sexta Noche'. "Yo no le dije a Miguel lo que tenía que hacer o no hacer. Lo que sí hice, cuando él me envió un vídeo que me pareció una locura, fue llamarle para decirle: 'Oye, lo que estás diciendo de Bill Gates y del GAVI, creo que estás equivocado", confesó.

"Tengo un cuñado que trabaja con Bill Gates y le ofrecí hablar con él, pero no quiso, como no quiso escuchar al científico que le trajo Évole", reveló la periodista. "Me da muchísima pena, me rompió el corazón porque es un Miguel deteriorado, que no escucha y que parece que ha descubierto la pólvora a su edad", reconocía Miá. "A pesar de todo eso, es mi amigo, mi niño y lo quiero muchísimo, pero me alucina que diga que su madre no murió de Covid sino que la han sedado hasta la muerte. Sinceramente, creo que eso es una brutalidad y me angustió mucho escucharlo", opinó la presentadora.