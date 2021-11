Mercedes Milá corta TVE para dejar clara su opinión sobre Antonio David: "En honor a Rocío"

La noche del martes, Dani Rovira volvió a formar parte de la parrilla de TVE con la segunda entrega de 'La noche D'. Esta vez, entre los invitados, se encontraba Mercedes Milá, quien ya fue al plató de La 1 en su primera temporada y aseguró que, si renovaban, volvería. Es por esto por lo que la exitosa comunicadora ha cumplido su promesa tras pedir volver a trabajar en la cadena pública durante su primera visita.

El equipo del programa hizo un repaso de la trayectoria profesional de la periodista, haciendo hincapié en sus momentos más polémicos. Entre ellos, destacó la entrevista que la presentadora hizo a Francisco Umbral o Camilo José Cela. Asimismo, también recordaron algunos de los memes más populares que protagoniza.

Durante la entrevista, Silvia Abril, una de las nuevas colaboradoras del programa, se caracterizó para imitar a la invitada. En ese momento, Milá aprovechó para señalar el caso de Rocío Carrasco, en el que se ha mostrado muy implicada desde el estreno de la docuserie. Este momento llegó cuando Abril, durante la entrevista a Milá, le quiso hacer algunas de las preguntas que ella hizo a algunos de sus invitados.

Entre ellos, destacó Rocío Jurado. A raíz de esto, la entrevistada reconoció que cocinaba muy bien y que sentía una gran admiración por la artista. Asimismo, aprovechó para sacar en la conversación a la familia de la cantante, concretamente a Rocío Carrasco. "Precisamente, en honor de Rocío, te digo yo a ti que es intolerable lo que está haciendo Antonio David Flores", soltaba entonces Milá, haciendo referencia al caso que está protagonizando todos los espacios de Telecinco desde hace meses.

Mercedes Milá: "Es intolerable lo que está haciendo Antonio David Flores. Le deseo a Rocío Carrasco que llegue al final de un camino complicado y que llegue bien"

Para su sorpresa, al haber sacado un tema de la crónica del corazón que no suele darse en 'La noche D', fue recibido entre aplausos del público, además del disimulado apoyo de Abril. La actriz, metida en su papel, continuó hablando de Carrasco y se mostró de su lado. "Gracias a Dios, ella está mejor, ha pasado 20 años de infierno. Y con todo el amor del mundo, como ella lo sabe, deseo que llegue al final del camino complicado, pero que llegue y que lo haga bien", apuntaba la invitada.









"Rocío Carrasco acertó"

No es la primera vez que la presentadora de Movistar+ se pronuncia al respecto y se muestra como una gran defensora de Carrasco. Además de hacerlo en todas sus intervenciones televisivas, la periodista también se pronunció en sus redes sociales tras ver 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.









"La manipulación de los hijos es su obra maestra. Ellos llegan a negar a la madre hasta donde el padre consigue que lo hagan y ella se da cuenta de todo y calla para no dañarlos más, para no perderlos. Ese dolor es inaguantable pero lo soporta porque son sus hijos, han pasado nueve meses en su cuerpo y han salido de él al darles la vida. ¿Cómo no va ese hombre a hacer lo que sea para anular esa potencia extraordinaria?", escribía Milá en sus redes sociales.

"Rocío Carrasco acertó cogiendo la mano de Adrián Madrid y Oscar Cornejo, los dueños de la productora La Fábrica de la Tele y ayudada por ellos y todo su extraordinario equipo, iluminar con su verdad los platós de Mediaset donde tantas mentiras habían crecido durante veinte años", agregaba.