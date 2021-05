Marta Flich para los pies a un colaborador de Todo es mentira por sus insultos a Iglesias: "No te lo permito"

Este lunes, todos los espacios informativos han sido acaparados por las elecciones del 4-M, dado que solo queda un día para saber en qué manos estará la capital. La campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid ha sido de las más polémicas que se han visto en los últimos tiempos. Los candidatos han protagonizado momentos muy llamativos y enfrentamientos, además de intercambiar insultos y malas palabras.

Es por esto por lo que 'Todo es mentira' ha dedicado gran parte de su contenido a la previa de las elecciones. Para ello se ha sumado a los colaboradores habituales otro invitado, Antonio Naranjo. El debate parecía mantener el orden y fluir con normalidad, hasta que Marta Flich, presentadora que sustituye a Risto Mejide hasta que termine de grabar 'Top Star', ha tenido que interrumpir el espacio para dar un toque de atención a un colaborador.

"Pablo Iglesias debería estar expulsado de la vida política en este país por defender la violencia, por caparla, por minimizarla y por sembrarla en el resto de los ciudadanos... El resto me da igual, ya sé que es jornada de refelxión", ha comenzado diciendo Antonio Naranjo, aparentemente indignado con el candidato de Unidas Podemos.





"Pues aquí no lo digas"

"Esto es muy serio, la misma persona que está intentando convertir la política en una batalla campal de una manera artificial resulta que tiene a dos personas que se dedican a pegar a policías y consigue que el Gobierno del que formaba parte lo tape mientras va magnificando las amenazas, muy condenables, de algún zumbado para achacárselas a sus contrarios políticos", ha continuado diciendo.

"Si en este país no ponemos el pie todos en la pared, me da igual si son los de Podemos o Vox, cuando alguien intenta que el intercambio de sangre, el utilizar la violencia, se convierta en un recurso vamos muy mal", ha asegurado, haciendo alusión en las polémicas que han protagonizado los políticos los últimos meses, sobre todo Iglesias y Rocío Monasterio.

"Pablo Iglesias es un sinvergüenza y espero que la gente tome nota de lo que hace esta persona con los recursos públicos de los que dispone", ha concludo el invitado su discurso. Ante sus palabras, Flich no le ha dejado terminar y le ha interrumpido para darle un toque de atención, ya que no creía que utilizar esas palabras contra cualquier persona es adecuado.









"Antonio Naranjo, yo esto de jornada de reflexión. Pero, aquí, no de jornada de reflexión ni de no jornada de reflexión. Esas alusiones y esos insultos no los vamos a permitir de nadie, aquí esas descalificaciones no las digas porque no te lo vamos a permitir", le ha regañado la presentadora, dejando claro que no permitía ningún tipo de insulto a nadie, sea el candidato que sea.

"¿Qué insultos he dicho yo?", le replicaba Naranjo. "Sinvergüenza", le recordaban los colaboradores. "Es que no tiene vergüenza y lo diré las veces que haga falta. Es una descripción", se ha defendido el colaborador con una explicación que no ha valido a sus compañeros. "Pues aquí no lo digas", ha zanjado Flich.