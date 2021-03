María Teresa Campos hace una oferta a Risto Mejide y le lanza una amenaza para que acepte

Este miércoles, María Teresa Campos estrenará a las 20:00 horas en Telecinco 'La Campos móvil'. Este espacio consiste en un programa en el que la presentadora realizará entrevistas a importantes invitados, tanto que comenzará la temporada con una conversación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia, este lunes, la presentadora de Telecinco promocionó su programa y, durante la presentación, atendió a 'Todo es mentira' y adelantó algunos detalles de la primera entrega.

"Echamos un buen ratito, ella me dijo cosas, aunque no quiero decirlas todas porque si no no lo vais a ver, como que ella no concibe Madrid sin atascos. Vive en un apartamento de 50 metros cuadrados y dice que se tiene que cambiar, que al ser presidenta tiene que tener más ropa y en 50 metros no le cabe", reveló Campos sobre su entrevista con la presidenta de la capital.

Asimismo, la comunicadorta habló sobre su nuevo programa y reconoció que, al grabarse en la carretera, "a veces es un poco incómodo": "Como solo estamos dos personas, pues no es incómodo", agregó. Ante las inistencias del reportero de Cuatro por saber más sobre la llamativa entrevista con la del PP, Campos aseguró que tenían que verla para saber más: "Tenéis que ver el programa para saber que me ha contestado".

A raíz de esto, Campos lanzó una propuesta a Risto Mejide mientras miraba fijamente a la cámara. "¿Eres capaz de subirte en La Campos Móvil? Estás invitado. Te espero, Risto Mejide", preguntó la conductor del espacio de Cuatro. Ante una posible negativa, la presentadora le lanzó una amenaza: "Si no vienes, diré una ordinariez...", le avisó. "Risto Mejode", señaló tras una larga pausa, haciendo así un juego de palabras.

"Yo también te quiero María Teresa"

"Yo también te quiero María Teresa", le contestó Mejide entre risas al escuchar las palabras de su compañera de cadena. "Ya está", agregó, dado por respondida la propuesta de Campos. "Claramente vas a ir", bromeaba Marta Flich.

"María Teresa Chester lo llaman", comentaba Mejide, haciendo alusión al anterior programa de entrevistas que presentaba en Mediaset. Asimismo, Antonio Castelo aprovechó hacer un chiste equiparable: "El programa se llama La Campos Móvil porque ella aún tiene partes móviles".

Telecinco habría creado este formato de la Campos para aprovechar el tirón que ha tenido la presentadora últimamente por sus sonadas polémicas. Además, se emitirá a las 20:00 horas, sirviéndolo como el plato fuerte de la parrilla para competir con 'Pasapalabra' en la misma franja horaria, concurso líder de la televisión.