María Rey confiesa que sufrió machismo en los inicios de su carrera: "Ahora no lo consentiría"

María Rey es una popular presentadora que cuenta con una larga y destacada trayectoria profesional por sus 30 años como periodista. La periodista ha pasado por reconocidas cadenas como TVE, donde se hizo cargo de los servicios informativos del Centro Territorial de Madrid, y Antena 3 como presentadora del informativo 'Antena 3 Noticias' del fin de semana. Actualmente, se ha convertido en un mítico rostro de Telemadrid al coger las riendas de '120 minutos'.

Como consecuencia, a lo largo de su carrera, la periodista reconoce haber pasado todo tipo de momentos. En una entrevista para 'El Mundo', María Rey cuenta que tuvo que enfrentarse a varias situaciones machistas en sus comienzos en los medios de comunicación. "Ahora, no, pero, al principio, mucho, cuando ni siquiera eras consciente de que era machismo", comienza contando.

"Al principio, pasaba que un cámara se te tirase encima en una cobertura de un viaje y tuvieses dificultades para salir de debajo indemne. No pensabas que tuvieses que presentar una denuncia. Ahora sí. Asumías que eras muy jovencita, rubita y mona, que habías puesto al tío y eran riesgos del oficio", explicaba para el mencionado medio. "Que un jefe te tocase una pierna era incómodo, pero pensabas: 'A ver si la próxima vez, me siento más lejos'. Ahora no lo consentiría", asegura.









"Yo nunca denuncié nada"



"Que el jefe me tocase la pierna e incluso intentase subir por la pierna me ha pasado en Televisión Española", reconoce la periodista. "Que el jefe que te enseñaba en las prácticas se te tirase encima en el coche el último día pasaba. Eso pasaba todos los días. O que fueras a una cobertura y un señor al que entrevistabas pensase que como habías sido amable y simpática querías algo con él. Y te vieses en una situación incómoda diciendo: 'Perdone, disculpe, pero...'. Y el hombre insistiendo e insistiendo con llamadas. O incluso que te llegasen a llamar de una agencia de contactos", agregaba tras señalar que esto fue algo que le sucedió durante su etapa en Antena 3.

Asimismo, recuerda cuando un empresario pidió cenar con ella: "Alguien me dijo que había un empresario muy importante que quería cenar conmigo. Me explicaron que por lo que me iban a pagar sólo tenía la obligación de cenar y que luego lo otro era decisión mía. Y era una mujer. Y me decía que no me obligaba nadie y ganaba mucho dinero. Pero, ¿Qué me estás contando? Esto era normal. Ahora, no lo es. Ahora te pasa y al día siguiente publicas el reportaje. Ya verás cómo se le quitan las ganas".

"Hace 30 años pasaba con cierta frecuencia", confirma la periodista, haciendo referencia a que las cosas han cambiado mucho desde entonces. "Yo nunca denuncié nada. Nunca fui a contarle nada a un superior o a un sindicato. Cuando el tío que me tocaba la pierna me resultaba realmente incómodo, procuraba sentarme enfrente y nunca más coincidir a su lado. Tenía veintipocos años, estaba empezando y pensaba que eso formaba parte del riesgo de trabajar. Y ahora lo pienso y digo no. A ellos nadie les metía la mano entre las piernas", zanjaba.