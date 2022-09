Manel Fuentes frena a Ana Guerra ante su amenaza de irse del plató de 'Veo como cantas': "Tú no te vas"

Este viernes, 'Veo como cantas' volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3. En esta ocasión, contaron con Ana Guerra como invitada. La cantante mostró mucha ilusión por estar en el programa en todo momento. Sin embargo, en una ocasión, amenazó con abandonar el plató en pleno directo si perdía su apuesta respecto a Johnatan, el concursante.

En todo momento, los asesores se esforzaron por ayudar al participante. Después de valorar toda la información, todos coincidieron en que no les convencía el perfil de artesano, a excepción de El Monaguillo, que estaba seguro de que su intuición le decía que sí cantaba. Es por esto por lo que el concursante decidió como estrategia guardarlo para el final y, en el último duelo, se decantó por eliminar al artesano.

"A este señor lo hemos llevado muy lejos. Yo lo habría echado ya", opinaba por su parte Josie. Respecto a esto, Guerra se mostró muy insistente a la hora de decir que estaba segura que el artesano no cantaba, ya que no parecía contar con el apoyo del público. Como consecuencia, la invitada intentó durante todo el programa que eliminasen al artesano porque estaba segura de que era un impostor.

"Como no canta bien proyecta la mirada para conquistarte. Es un poco sobreactuado, un poco vendehúmos, creo", decía la ex concursante de 'OT 2017', dejando clara su opinión, mientras daba un consejo a Jonathan. Finalmente, el concursante decidió hacerla caso y terminó eliminando al artesano en el duelo final.





"No me quedo de la vergüenza"



Fue en ese momento cuando Guerra amenazó con irse del plató si su intuición fallaba. "¡Como cante yo me voy, eh! ¡Como cante yo me voy!", exclamaba ella. "¡Hombre, tú no te vas, Ana! Tienes que cantar con el que te toque", le frenaba Manel Fuentes, lo que puso todavía más nerviosa a la cantante.

"No. No me quedo de la vergüenza", apuntaba Guerra, ya que, tras su insistencia, temía haber metido la pata, provocando así que el concursante perdiese el dinero por haberle hecho caso. "No, La vergüenza va a ser como se quede con un impostor. Ese vídeo va a quedar para la historia", asentía el presentador muy irónico. "El dúo de tu vida", bromeaba Ruth Lorenzo. "¡Ay, por favor, que no cante!", pedía la cantante.

Finalmente, la intuición de la cantante acertó y el artesano resultó ser un impostor. Gracias a ello, Jonathan se hizo con 2.000 euros que acumuló para el bote. Es por esto por lo que el limpiacristales y la gótica fueron los que quedaron para el duelo final. Después de escuchar los consejos de los asesores, el participante quiso quedarse con el limpiacristales.

Después de todo, falló en el último momento porque fue la gótica la que resultó cantar bien. A pesar de ello, tuvo suerte porque el limpiacristales también cantaba. Entonces, a continuación, el ganador terminó protagonizando un dueto con Ana Guerra al ritmo de 'Lo malo'. "¡Es muy bueno!", opinaba la extriunfita.