Macarena Olona acusa a Monedero de poner en duda su profesionalidad como abogada: "¡Eres un machista!"

Este viernes, la situación actual generada por la pandemia por coronavirus ha vuelto a ser el tema de debate en la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. En esta ocasión, junto a Ana Rosa Quintana, se encontraban Macarena Olona, Juan Carlos Monedero, Rafael Hernando y Zaragoza.

Como tienen acostumbrados a los espectadores, los enfrentamientos y los duros intercambios de opiniones inundaron el plató del formato de Telecinco. Mientras discutían Hernando y Zaragoza, Olona escuchó como Monedero la atacaba desde la otra parte de la mesa.

A pesar de que la cámara solo prestaba atención a los protagonistas del debate, la diputada de Vox se esforzó por llamar la atención para intervenir y aportar una serie de datos que podrían resultar útiles para la conversación. No obstante, Olona paró al estallar contra Monendero.

"¡Eres un machista! ¡Eres un machista!", le recriminó en repetidas ocasiones al fundador de Podemos, lo que provocó que el resto de asistentes se quedaran perplejos mientras les miraban. "Mira, Ana Rosa, lo que acaba de hacer es lo que hacen en la extrema izquierda, acaba de poner en duda cómo he accedido a mi condición de abogado", sentenció la política.

"Pues mira, haciendo una oposición de 5 años, en cinco exámenes públicos", le respondió ella muy a la defensiva a Monedero. "No seas machista, no seas machista...", agregó. "No seas mentirosa, no seas mentirosa...", le contestó el de Podemos.