Luis Fernández, sobre el regreso de 'Los Protegidos': "Es como si tuviera una conexión directa con Culebra"

Luis Fernández es un conocido actor español, aunque también ha desarrollado una faceta como músico y presentador. Su éxito llegó de la mano de Culebra, personaje al que dio vida en 'Los Protegidos', una serie producida por Boomerang TV para Antena 3. Gracias a este papel, comenzó a ser un habitual en la pantalla y dio el salto al cine como 'Tres metros sobre el cielo' (2010), 'Tengo ganas de ti' (2012), 'XP3D' (2011), 'Afterparty' (2013) o 'Barcelona, noche de verano'.

Posteriormente, su carrera se ha visto más enfocada en las series y ha trabajado en ficciones como 'Fenómenos' (2011), 'Mar de plástico' (2015), 'Las chicas del cable' (2017) o 'Desaparecidos' (2020). Todo esto lo compaginó con su debut como presentador en 'Vergüenza ajena'. En 2020, dio un gran paso para su carrera al fichar por su primera serie diaria, 'Servir y Proteger', donde interpreta a Iván Diaz, un personaje que le atrajo por "su cojera". Este es un proyecto al que se enfrenta "con muchas ganas": "El ambiente de trabajo es genial, somos como una gran familia", cuenta el propio actor en una entrevista para COPE.

Al mismo tiempo, ha retomado el papel que le vio nacer: Culebra. Este 2021, se ha estrenado el reencuentro de 'Los Protegidos: El Regreso' para Atresplayer Premium. Fernández recibió esta noticia con "alegría y con muchísimas ganas": "El volver a compartir con mis primeros compañeros eso que vivimos hace diez años, era un sí rotundo". Aunque actualmente se encuentra centrado en 'Servir y Proteger' y 'Los Protegidos', ya tiene otros proyectos entre manos: "Para el próximo año tango dos ofertas y hasta aquí puedo leer".

Pipo Fernández





¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

Actualmente, me encuentro trabajando para Plano a Plano en 'Servir y Proteger', ficción diaria en Televisión Española.

¿Cómo se enfrenta a esta nueva temporada de 'Servir y proteger'?

Pues con muchas ganas. La verdad que el ambiente de trabajo es genial, somos como una gran familia.

¿Cómo ha sido el ponerse en la piel de un inspector?

Al principio me costaba un poco, los nombres técnicos de informática, el tener que estudiar muchas horas tras la jornada laboral, etc. Pero luego le pillas el ritmo, no te queda otra (risas).

¿Y grabar una serie diaria?

Era algo que nunca había hecho, tenia ganas de probar, un reto y que mejor que en una diaria de Policía Nacional.





¿Qué le atrajo del papel?

Pues lo comentado anteriormente, conocía a parte del equipo, de la Producción Ejecutiva. Eso siempre lo hace más cómodo todo y llegó el casting de Iván Diaz con su cojera y nos gustó. Queríamos probar una serie diaria y, finalmente, salió bien para ambas partes.

¿Cómo ha sido el recibir a Raquel Meroño como parte del reparto? Ya que ha sido su regreso oficial como actriz...

Estamos encantados, ella también y se nota. El trío que hacen Fernando Soto, Emmanuel Esparza y ella es muy sólido.

Además, actualmente, se encuentra recuperando la serie que le vio nacer: 'Los Protegidos'. ¿Qué sintió cuando le comunicaron que Culebra volvía?

Fue una espacial alegría, lo acogí con muchísimas ganas. El volver a compartir con mis primeros compañeros eso que vivimos hace diez años... Era un sí rotundo. Trabajar con Boomerang y Buendía es también un motivo de alegría (risas).

¿Cree que el regreso es necesario para cerrar la historia?

Creo que se lo merecían tanto los espectadores fieles a 'Los Protegidos' como también nosotros. Para todos era necesario, ya no para cerrar la historia, si no para volver a vivirla.





Ya hace más de 10 años desde que se emitió la primera temporada, ¿Diría que el personaje ha cambiado y que han madurados juntos? ¿Qué es lo que más le ha gustado de este cambio?

Han evolucionado todos, en respecto a la madurez y a sus poderes ¿Podríamos decir que Culebra es más maduro? Sí, podemos decir que ha madurado y que es menos impulsivo.

Su personaje tenía un gran vínculo con Lucía ¿Cómo ha sido el retomar esta relación en pantalla con Maggie García y no con Priscilla Delgado?

Me habría encantado, claro está, poder volver a jugar con Priscila, la tengo mucho cariño, un cariño especial a ella y a su personaje. Siempre he dicho que es el personaje más bonito. Con Maggie he disfrutado, hemos jugado, hemos reído... He tenido el lujo de trabajar junto a una de las actrices que más fácil me lo ha puesto. Tenemos unas secuencias muy bonitas. Gracias Maggie.

¿A qué se debe este cambio en el reparto?

Pues eso es una cuestión que yo no te sabría resolver.

¿Ha sido difícil volver a ser Culebra después de tanto tiempo y con todos sus compañeros tan cambiados?

No. Ha sido la vez que más fácil he llegado al sitio, al interior de culebra, es como si tuviéramos una conexión directa con los personajes que ya hemos interpretado. Como un registro que se queda guardado, esa es mi impresión.









¿Qué pueden esperar los fieles seguidores de esta vuelta?

Tiene la esencia, pero con otros matices, muy cuidado todo y con los personajes, teniendo un tránsito interno distinto al comienzo.

¿Cómo fue el momento en el que le ficharon como actor por primera vez?

Pues la verdad que fue algo que no me esperaba, tenia que dejar mi trabajo, empezar algo que no había hecho nunca, fueron muchos cambios de repente.

También tiene una faceta como presentador ¿Cómo fue presentar 'Vergüenza Ajena'?

Fue una etapa que disfruté mucho. Hacía un programa en el que venían mi amigos y gente que admiro y quiero, que más puedo pedir (risas).

¿Tiene futuros proyectos entre manos?

De momento estoy centrado en 'Servir y Proteger'. Para el próximo año tango dos ofertas y hasta aquí puedo leer (risas).