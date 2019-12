Los momentos insólitos de Rajoy en 'El Hormiguero': de la cerveza del día de la moción de censura a Puigdemont

Sin duda, el paso del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por 'El Hormiguero' ha dejado momentos muy comentados en las redes sociales. Y es que la escasa exposición pública del otrora presidente del Ejecutivo ha hecho que su presencia en el programa dirigido por Pablo Motos tuviera, si cabe, aún más alicientes.

Podemos decir que Mariano Rajoy se ha mojado en muchos temas y en tantos otros ha dejado anécdotas desconocidas que han cautivado a gran parte del público. Entre ellos, su opinión sobre el cambio de colchón de Sánchez al llegar a Moncloa, sobre el libro del ahora presidente del Gobierno, la huida de Puigdemont, la moción de censura, y la cerveza que se bebió el día de esta... Ahora los repasamos en COPE.es:

La cerveza de Rajoy 'como el día de la moción de censura'

Pablo Motos y Mariano Rajoy han acabado el programa en el bar del al lado de los estudios. Tras caminar hasta el establecimiento, han conversado y Rajoy ha pedido una cerveza "como la que se tomó el día de la moción de censura", según ha dicho, mientras comía unos frutos secos.

Cumplimos el deseo de @marianorajoy: "Tomar una cerveza en un bar ��" #RajoyEH pic.twitter.com/aGMfBzBhgd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

El cambio de colchón de Sánchez

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha respondido este martes a Pedro Sánchez, que aseguró en su “Manual de Resistencia” que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue cambiar el colchón donde dormía el anterior líder del Ejecutivo. Por ello, Rajoy ha mandado un irónico recado al ahora presidente en funciones y, con ello, un consejo.

Lo ha hecho el expresidente de los populares en una entrevista en Antena 3 con motivo del lanzamiento de su nuevo libro: “Mariano Rajoy. Una España mejor”. Preguntado por Pablo Motos por el colchón que retiró Sánchez, Rajoy responde, irónico: “Igual le hubiera ido mejor si no hubiera cambiado el colchón nada más llegar”.

¿Tan mal dejaste el colchón de La Moncloa? #RajoyEH pic.twitter.com/M4wMMOg7wH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

¿Ha leído Rajoy el libro de Sánchez?

“Recoge los momentos más importantes que ocurrieron mientras yo era Presidente del Gobierno de España” @marianorajoy nos presenta su nuevo libro #UnaEspañaMejor #RajoyEH pic.twitter.com/IcjdeZoGuD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

Curiosamente, al ser preguntado si se ha leído el “Manual de Resistencia” de Pedro Sánchez, el exlíder del Ejecutivo responde: “Pasapalabra”. Eso sí, matiza con humor que el suyo “sí que lo ha leído”.

Además, Rajoy se ha referido al nuevo gobierno que quieren formar socialistas y Podemos con el apoyo de ERC: “Me merece una opinión muy mala. Desconozco lo que hace el PSOE, cuyos votantes en su mayoría se sienten españoles y creen en la Constitución. Tenemos una experiencia, el gobierno de después de la moción de censura, que es el que pretenden formar ahora, no hizo nada”.

La opinión de Rajoy sobre la huida de Puigdemont

El exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy ha criticado este martes la falta de "gallardía" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su marcha a Bruselas pese a ser reclamado por la Justicia española por delitos de sedición y malversación.

"El resto tuvo la gallardía de ir a defenderse. Él, no", ha lamentado Rajoy, que ha presentado su libro 'Una España mejor' en 'El Hormiguero' de Antena 3, donde ha repasado su etapa al frente del Gobierno en los días posteriores al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

“Sé que no lo vas autorizar porque además tú no puedes” @marianorajoy nos habla de su conversación con Puigdemont sobre el referendum #RajoyEH pic.twitter.com/hFiSwhFHSx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

La moción de censura

Por otro lado, Rajoy también se ha referido a su salida del Gobierno después de que Pedro Sánchez recabase los apoyos suficientes para garantizar su investidura como candidato a la Presidencia en la moción de censura.

En concreto, el exdirigente gallego ha recordado las horas que precedieron a su marcha, cuando el Congreso confirmó su salida de Moncloa después de siete años. En aquel momento, Rajoy, rodeado de su círculo más cercano, se ausentó de la Cámara Baja para comer en un restaurante, aunque la cita se alargó hasta la noche.

"Hice lo mismo que cuando Podemos me presentó la moción. Advertí que no iba a estar y me fui", ha apuntado Rajoy, que no ha querido dar detalles sobre lo que pasó en el Arahy de la calle Alcalá. "Francamente, no me acuerdo. Me lo pasé muy bien. Hay gente a la que no le gusta que te lo pases bien", ha bromeado.