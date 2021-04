Los espectadores cargan contra Telecinco por lo que hizo antes del documental de Rocío Carrasco

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Aunque arrasa cada semana, este miércoles, el espacio de Telecinco hizo historia. Fue una entrega muy especial, ya que la propia Rocío Carrasco acudió al plató para resolver las dudas de los colaboradores. Por si fuera poco, Blas Cantó recibió a la protagonista con la interpretación de una tema original de Rocío Jurado, 'Como las alas al viento', la que terminó con un "yo sí te creo". Todo esto se vio reflejado en los datos de audiencia, ya que 'Rocío: contar la verdad en directo' sumó un 32.5% de share y 3.041.000 espectadores.

Sin embargo, algunos espectadores criticaron a la cadena por una decisión que llevaron a cabo ante de la emisión del documental. Tal y como comunicó Mediaset previamente, el espacio se emitió a las 22:00 horas en abierto, pero no en Telecinco. La cadena informó de que empezaría media hora ante en Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset.

��Rocío Carrasco acudirá a plató para responder a todas las dudas



��El miércoles a las 21:30 h. en @miteleplus y a las 22:00 h. en @telecincoeshttps://t.co/XbU4PSNcBT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 19, 2021

La reacción de los espectadores

Esto no gusto demasiado al público de la cadena, pero es una estrategia para captar suscriptores. Ya intentaron lo mismo con otros populares formatos de Telecinco. Actualmente, lo hacen con 'Supervivientes: Conexión Honduras' y, meses atrás, siguieron la misma estrategia con 'La isla de las tentaciones', cuyas entregas eran estrenadas en la plataforma un día antes. Asimismo, las primeras semanas, también colgaban la primera parte del episodio de la docuserie dos horas antes de su emisión.

Ante el comunicado sobre que la entrevista a Carrasco comenzaría media hora antes en Mitele Plus, muchos se mostraron muy indignados y no dudaron en manifestar su enfado a través de sus redes sociales. "Que pesadez la mierda del Mitele Plus", "Oye mira que paren ya con la broma de mitele plus que ni así se va a abonar nadie", "Que nadie quiere mitele plus pesados dejad de endiñárnoslo" o "Pues yo pienso que Rocío no debería salir hasta que no sean las 22, espero que no salga en el plus", se quejaban los espectadores.



Oye mira que paren ya con la broma de mitele plus que ni así se va a abonar nadie. https://t.co/0RNZvvpFbl — Sword (@SwordGH) April 19, 2021

Pues yo pienso que Rocío no debería salir hasta que no sean las 22, espero que no salga en el plus. https://t.co/5shNbA5fo5 — Diego ⭐️�� (@diegobferrandez) April 19, 2021

Que nadie quiere mitele plus pesados dejad de engiñarnoslo https://t.co/E6BCU5b0Jt — CAPRABE ����️��️ (@caprabesuescun) April 19, 2021

El día que cancelen mitele plus seremos las personas más felices del mundo https://t.co/HO1W0OTEFd — Guille (@Guillermotooled) April 19, 2021

empieza antes en mitele plus de QUE estoy harta https://t.co/TMR0eAMqsy — eva (@bIodreinx) April 19, 2021

Espero que la media hora de miteleplus sea un relleno porque sino me voy a cagar en todos vuestros m- https://t.co/zPS6CN9MOZ — Doctor (@DoctorGangTV) April 19, 2021