Los espectadores boicotean a Telecinco al tomarse su decisión como "una falta de respeto": "Tenemos derecho"

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja.

Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Por este motivo, 'Supervivientes' se ha convertido en el arma que Telecinco no deja de utilizar para hacer frente a Antena 3. Esto se debe a sus datos de audiencia, los que se han ido manteniendo durante toda la edición. Esto se puede ver reflejado en las cifras de este lunes, ya que el reality logró acumular un 21,1% de cuota de pantalla. Por este motivo, la cadena ha estado cambiando el día de emisión del espacio de manera constante.

Los cambios de la programación cada semana, enfurecieron a los espectadores, ya que se quejaban que ya ni se enteraban de que días se emitían los programas. Telecinco lo ha vuelto a hacer y, esta vez, su fiel audiencia ha utilizado las redes sociales para pronunciarse y manifestar su enfado.

Esto se debe a que Mediaset ha comunicado un cambio de última hora en su parrilla, lo que no ha gustado a los espectadores. 'Love is in the air' es uno de los espacios más seguidos de Telecinco, dado el éxito actual de las novelas turcas y a que alcanza una media de 17-18% de share. A pesar de ello, Telecinco decidió emitir 'Titanic' a las 22:00 horas, lo que supuso que el nuevo episodio de la ficción no se pudiera ver hasta las 1:45 horas.









Esta decisión, además de cabrear a la audiencia, ha resultado ser perjudicial para la propia cadena. Como consecuencia, los datos obtenidos por la novela turca fueron peores de lo normal. 'Love is in the air' logró sumar un 13.9% de share y 359.000 espectadores, mientras que 'Titanic' alcanzó 3.1% de cuota de pantalla y 1.214.000 seguidores.

"Para que sepan que con esta gente y su serie, no se juega"

A raíz de esto, los espectadores de Telecinco no tardaron en reaccionar en redes sociales y decidieron boicotear a la cadena al sentir que les habían "faltado al respeto". Por este motivo, los fans de 'Love is in the air' crearon dos hashtags que terminaron convirtiéndose en Trending Topic: #SÇKhundealBarco o #HoyTelecincoApagado.

El primero de ellos es una manera irónica de manifestar que preferían ver la novela turca antes que la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Mientras que con #HoyTelecincoApagado, tal y como manifestaron, pretendían que la cadena obtuviese los peores datos en su prime tome y así conseguir que no volvieran a hacer este tipo de cambios en la parrilla.

Así lo manifestaron en Twitter, añadiendo en cada comentario ambos hashtags: "Que pena que LOVE IS IN THE Air ha caído en manos de la peor cadena española", "Para los entrometidos. La peli es una pasada, pero nos quejamos porque la emiten a la hora de #LoveIsInTheAir y nos ponen la nuestra casi a las dos de la madrugada", "No entiendo el menosprecio por nuestra serie. Han hecho una gran promoción y ahora ponen una peli antes que dura la vida y que todo el mundo ha visto. A las 2 de la mañana no va a verla casi nadie. Muy mal Telecinco... Tenemos derecho a enfadarnos".

"A ver gente que está harta de que Telecinco maltrate 'Love Is In The Air', se propone para hoy no sintonizar esa cadena en todo el día y usar el hastag #HoyTelecincoApagado para que sepan que con esta gente y su serie, no se juega", comunicaban, aparentemente ofendidos.

A ver gente que está harta de que @telecinco maltrate #LoveIsInTheAir, se propone para hoy no sintonizar esa cadena en todo el día y usar el hastag #HoyTelecincoApagado para que sepan que con esta gente y su serie,no se juega. — Carmen Medina (@medinich) July 20, 2021

Esta serie no merece estás faltas de respeto a su audiencia#HoyTelecincoApagado#SCKhundealBarco — Bea SÇK ???????? (@bea_sck) July 20, 2021

Que pena que LOVE IS IN THE Air ha caído en manos de la peor cadena española #SÇKHundeekBarco#HoyTelecincoApagado — Isa Casajus ???? (@Isacasajus) July 20, 2021

Para los entrometidos

La peli es una pasada

Pero nos quejamos porque la emiten a la hora de #LoveIsInTheAir y nos ponen la nuestra casi a las dos de la madrugada.

Tenemos derecho a enfadarnos#SÇKhundealBarco#HoyTelecincoApagadopic.twitter.com/bZoQ9ehoUl — Sandra???????? (@Sandrapb79) July 20, 2021

No entiendo el menosprecio por nuestra serie.

Han hecho una gran promoción y ahora ponen una peli antes que dura la vida y que todo el mundo ha visto. A las 2 de la mañana no va a verla casi nadie. Muy mal Telecinco.#HoyTelecincoApagado#HoyTelecincoApagado — Agua con limón?? (@Agualimonera) July 20, 2021