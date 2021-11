Lolita Flores deja a cuadros a Nuria Roca al desvelar el dinero que le debe Bertín Osborne: "Paga, por favor"

Lolita Flores, una de las artistas más importantes y reconocidas de nuestro país, ha visito este domingo el programa de LaSexta, 'La Roca', donde ha charlado con su presentadora, Nuria Roca, de diversos asuntos trascendentales, tanto de su carrera profesional como de otros asuntos de rigurosa actualidad.

En este sentido, uno de los también rostros conocidos de nuestra sociedad, Bertín Osborne, ha sido protagonista de la charla, después de que Lola Flores desvelase el dinero que todavía el cantante y presentador deba a la hija de Lola Flores.

Lolita Flores y Bertín Osborne mantienen una bonita relación de amistad que se ha ido consolidando con el paso de los años, y ambos tienen una anécdota muy curiosa. Hace poco tiempo en 'El show de Bertín', el presentador reconocía que en una ocasión le dijeron que su amiga Lolita tenía un Goya. Hasta aquí todo bien, lo que pasa es que Bertín pensaba que se estaban refiriendo a un cuadro y no al galardón de la Academia de Cine. En este sentido, cuando visitó la casa de la artista preguntó a su amiga por el lienzo para poder verlo, y fue cuando se dio cuenta de que en realidad se trataba del premio.









"¿Tú crees que yo voy a tener un Goya y va a estar en mi casa? Lo tendría en Suiza como mucha gente lo tiene, o lo tendría en el Museo del Prado o estaría en las Bahamas viviendo del Goya", explicaba la artista señalando al mismo tiempo que la anécdota le había hecho mucha gracia.

La historia entre Bertín Osborne y Lolita Flores

Tras recordar esta anécdota, Lolita ha destapado que desde hace medio siglo tiene una deuda económica pendiente con Bertín Osborne. "Todavía me debe 10.000 pesetas desde hace 50 años, fíjate si tiene despiste Sí se acuerda, las 10.000 pesetas todavía me las debe", ha señalado la invitada de 'La Roca' ante la sorpresa de Nuria Roca, que en tono irónico ha invitado al artista a que salde su deuda con Lolita Flores. "Bertín, paga, por favor".

Bertín Osborne atraviesa un momento muy importante de su carrera, ya que se encuentra en plena promoción de su último disco, con el que está celebrando su 40 aniversario encima de los escenarios. En este sentido, el artista ha reconocido que en este nuevo trabajo sus seguidores se encontraron diversos temas muy especiales para él: “Tiene ocho temas inéditos que me he currado en la pandemia. No componía desde antes de las rancheras", explicó el veterano cantante en una entrevista concedida en 'El Hormiguero'.

Aquella entrevista dio para mucho, incluso Bertín recordó su faceta como actor de telenovelas: "No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, sin embargo, no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo".