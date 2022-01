Lluvia de críticas a Orestes por lo que hace en 'Pasapalabra' en directo: "Inaguantable"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.









"Se cree que está en el club de la comedia"

Asimismo, además de por su gran talento con las palabras, Orestes también es uno de los participantes más queridos por el entretenimiento y humor que aporta cada tarde. El concursante destaca por hacer chistes constantemente, los que todos consideran malos, pero ya se han convertido en un ritual para él. Como consecuencia, ha dejado sin palabras a Roberto Leal en varias ocasiones, al igual que muchos espectadores se han mostrado muy molestos por “hacerse el gracioso”.

No hay programa en el que Orestes no suelte algún chiste entre prueba y prueba, por lo que, este martes, algunos espectadores no tardaron en reaccionar en redes sociales y manifestar que estaban cansados del concursante. “Los graciosos de manual. Los que intentan ser simpáticos a tiempo completo. Los que sonríen a dentadura completa. No los soporto” o “Lo tienes representado en Orestes, un concursante de PASAPALABRA. Hace tiempo que no veo el programa por lo inaguantable que me resulta. Siempre creyéndose el gracioso”, se quejaban.

“Soy muy fan tuyo Orestes, pero esto es un concurso no el club de la comedia y esta poca concentración te hace ser un aprendiz más qué un artesano”, señalaba otro usuario, culpando a sus chistes de sus errores en el Rosco. “Jaime se dedica a concursar en pasapalabra, Orestes a veces se cree que está en el club de la comedia”, agregaba un espectadores. No obstante, otros le consideran simpático por ello: “Orestes de Pasapalabra si me parece simpático”.

Soy muy fan tuyo Orestes pero esto es un concurso no el club de la comedia y esta poca concentración te hace ser un aprendiz más qué un artesano — rfc font casas (@rfont11) January 25, 2022

Bueno,eso es tú punto de vista.

Jaime se dedica a concursar en pasapalabra,Orestes a veces se cree que está en el club de la comedia. — Lolailocg. (@g_castillejo) January 26, 2022

Orestes de Pasapalabra si me parece simpático. — ?????? ?? (@xtreyu) January 25, 2022

Incluso, en alguna ocasión, también ha desesperado al presentador. “¿Cómo te llamas? -María de la O”, comenzaba contando el chiste Orestes. “¿Eh? -O -Ah…”, zanjaba, entre risas, lo que provocó las carcajadas del público presente en el plató. Ante esto, consciente de lo malo que había sido el chiste, Roberto Leal se quedó sin palabras. “Miguel, no se le pueden quitar segundos ¿No?”, preguntaba el comunicador a la dirección del programa, amenazando así a Orestes de quitarle segundos acumulados por su comentario. Una broma que hizo reír al concursante.