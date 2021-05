Lluvia de críticas a Dani Mateo por las palabras que desvelan a quién podría haber votado en las elecciones

Dani Mateo se caracteriza por ser un personaje mediático muy polémico, por lo que suele ser muy criticado por sus opiniones o actitudes. En esta ocasión, el presentador de 'Zapeando' ha sido muy criticado tras opinar, a través de su cuenta de Twitter, sobre el futuro de la Comunidad de Madrid tras las elecciones celebradas este martes, 4 de mayo.

El pasado lunes, en plena jornada de reflexión en la capital ante las elecciones del 4-M, el conductor del espacio de La Sexta decidió compartir sus reflexión con sus 1,4 millones de seguidores que le siguen en redes sociales: "Esta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar cojonudo. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero mi casa. Yo ya soy un gato más".

Ésta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar COJONUDO. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero MI CASA. Yo ya soy un gato más ?? — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) May 3, 2021

De forma inmediata, sus palabras fueron muy criticadas en redes sociales, ya que muchos han condenado su reflexión al dar por hecho que esas palabras revelan a qué partido irá dirigido su voto, concretamente al Partido Popular. Asimismo, también les ha sentado mal que relacione el bienestar de Madrid con el partido político que se encuentre al frente de la capital. Tal ha sido el revuelo causado que 'Dani Mateo' se ha convertido en Trending Topic.

"Me alegro que te vaya bien pero si gobiernan los que llevan 26 años seguiremos a peor y tu volverás a tu tierra y los de aquí no tenemos donde ir", "Sobre todo porque eres rico" o "Muchos privilegiados también pensaron que Berlín en el 33 era un sitio maravilloso", decían algunos, señalando la situación privilegiada en la que se encuentra el comunicador de laSexta.

"El tuit de Dani Mateo es, en esencia, el motor de la campaña de Ayuso. Aunque no haya Sanidad básica, Madrid sigue siendo cojonuda porque te puedes ir de cañas" o "Díselo a los familiares de los muertos en las residencias por orden de Ayuso, machote", decalraban otros, suponiendo que las palabras de Mateo indicaban que iba a votar a Isabel Díaz Ayuso.

Define progre con pasta: https://t.co/uasH1K3dvb — Daniel Treviño (@eltrevi1992) May 4, 2021

Díselo a los familiares de los muertos en las residencias por orden de Ayuso, machote. — MAGG ?????? (@MarcGG1974) May 3, 2021

El tuit de Dani Mateo es, en esencia, el motor de la campaña de Ayuso. Aunque no haya Sanidad básica, Madrid sigue siendo cojonuda porque te puedes ir de cañas.



Parece que los guiones de 'El intermedio' los recita, pero no los procesa. https://t.co/pMHQYD9HSE — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) May 4, 2021

Sobre todo porque eres rico — Anita Botwin ?? (@AnitaBotwin) May 4, 2021

Muchos privilegiados también pensaron que Berlín en el 33 era un sitio maravilloso.



Esta equidistancia de mierda es la que da alas al fascismo.

Tremenda irresponsabilidad. — Samuel Romero Aporta (@SamuelRomAporta) May 4, 2021





"Es un tuit para todos los que vivimos en Madrid"

Como consecuencia, el humorista se ha visto obligado a aclarar sus palabras: "Cada uno entiende lo que quiere. Si alguien ve aquí un apoyo a un bando político o incluso un tuit político y no sentimental, que es lo que es... Ok. Lo cierto es que es un tuit para todos los que vivimos en Madrid y seguiremos haciéndolo ganen los nuestros o no. Suerte".

Cada uno entiende lo que quiere. Si alguien ve aquí un apoyo a un bando político o incluso un twit político y no sentimental, que es lo que es... Ok. Lo cierto es que es un twit para todos los que vivimos en Madrid y seguiremos haciéndolo ganen los nuestros o no. Suerte!?? https://t.co/17i7hnqfub — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) May 4, 2021









Asimismo, ha compartido el mensaje de un amigo que asegura que es "una piñata para Twitter" y ha decidido quitar hierro al asunto con un poco de humor: "También os digo que la gente de Cádiz, Donosti o Valencia tiene que estar bastante harta de la turra que estamos dando con las elecciones madrileñas... Aguantad! Ya no queda ná".