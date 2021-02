La llamativa solución de 'La Resistencia' al contar con un invitado positivo en coronavirus

'La Resistencia' es un espacio que se caracteriza por la espontaneidad. Sin embargo, este lunes a las 16:00 horas, cuando comienzan a grabar el programa, comunicaron al equipo de Movistar+ que el invitado no iba a poder asistir al dar positivo en coronavirus. Esta noticia les pilló de sorprensa, por lo que tenían muy poco espacio de actuación.

Como consecuencia, el espacio comenzó a buscar otro famoso, através de su cuenta oficial de Twitter, para que fuese entrevistado por David Broncano. Varios personajes reconocidos se pronunciaron y se ofrecieron para visitar el plató: Noelia Franco, concursante de 'OT 2018'; Rafa Romera, de 'OT 2020'; la jugadora de balonmano Eli Pinedo; el concursante de Pasapalabra Nacho Mangut;Juan Gómez Jurado, presentador de 'El condensador de fluzo'; el rapero Keyblade o Famous, ganador de 'OT 2018'.

"Estábamos un poco preocupados por el programa de hoy, porque teníamos que dar el nombre del entrevistado a Movistar hace un rato pero no lo sabíamos", aclaró Ricardo Castella nada más comenzar el programa. "Iba a venir una persona pero a las 16:00 ha dado positivo", señaló Broncano.

A pesar de todas las ofertas, el presentador se decató por subir al escenario a un joven anónimo: "Ahora viene una persona que hasta hace nada no sabíamos ni cómo se llamaba. Pero tiene un amigo que se llama Alberto que, entre las 200 mil respuestas, hemos escogido la suya proponiéndole y aquí está".

Hoy, ha venido a divertirse a La Resistencia...¡¡UNA PERSONA ANÓNIMA!! #LaResistenciapic.twitter.com/hOEikq3iZt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 8, 2021

"¿Cómo se llama el chaval? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Gonzalo!", cuestinó el conductor del espacio para, acto seguido, exclamar el nombre del invitado para darle entrada. Fue entonces cuando se vio a un joven entrar con varias bolsas de regalos y una mascarilla, con la que promocionaba la empresa de su padre.

"Un amigo tuyo ha dicho que acababas de mudarte a Madrid, que no tenías abono transporte y que tenías cosas que promocionar. En cuanto lo he leído he dicho, es este nuestro invitado y aquí estás", comenzó diciendo Broncano, justificando así su decisión. "No te conocemos de nada, pero te estamos bastante agradecidos, nos has hecho un favor", aseguró el presentador.

Lo más gustó al presentador, es que su invitado acababa de mudarse a Madrid y lo primero que había hecho es pisar el espacio, ya que todavía no se había mudado a su piso compartido ni sabía el barrio en el que vivía. "Lo próximo es presentar las Noticias de Antena 3", bromeó el invitado.

Queríamos desvirgar a Gonzalo pero se nos adelantaron por poco. #LaResistenciapic.twitter.com/ynx4iVuW5k — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 8, 2021

"Nos has salvado el programa"

Asimismo, Gonzalo contó que se había mudado a la capital para trabajar en consultoría, en Deloitte. "Pero aún no sé ni lo que hago allí", dijo, lo que provocó las risas del público. Además, confesó que también le gustaría ir a 'La Ruleta de la Suerte'.

A pesar de no ser reconocido, el invitado explicó que 'La Resistencia' no había sido su debut televisivo, ya que "ayer justo salí en un canal de Córdoba opinando sobre las PCR anales", dijo entre risas, dejando al presentador alucinado. Para mostrarle su agradecimiento, Gonzalo recibió algunos regalos por parte del programa.

Antes de abandonar el plató, el entrevistado dio a Broncano algunos regalos: na taza de regalo con su nombre y una tila alpina. Al final, el presentador volvió a agradecerle la visita: "Nos has salvado el programa, muchas gracias, esta es tu casa. Igual te llamamos en unos meses", señaló al concluir la entrevista.