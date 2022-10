Laura Escanes rompe su silencio y se sincera tras su ruptura con Risto Mejide: "Es lo que intento"

Estos últimos días no se ha dejado de hablar de Risto Mejide y Laura Escanes. Esto se debe a que la pareja anunció su separación en redes sociales tras siete años juntos y una hija en común.

"Gracias, Laura Escanes, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrato", comunicaba el presentador de 'Todo es mentira' desde su cuenta de Instagram.

"Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", decía Escanes por su parte.

Unas horas después, dadas las reacciones, Risto se volvía a pronunciar al respecto: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá se salga de esto".

Por el momento, la ex pareja no ha vuelto a pronunciarse, solo para pedir respeto en estos momentos tan complicados. Sin embargo, la influencer respondió a la prensa durante la gala de 'Forbes Best Influencers 2022'. "En estos momentos lo que intento es estar con mis amigas, seguir trabajando...", comenzaba diciendo Escanes.

"Pues como todos. La vida sigue, nadie se muere por amor. Tenemos que seguir adelante y ya está. Con lo que me quedo es con todas las cosas buenas que he vivido junto a él y seguimos viviendo porque somos una familia. Eso no se va a romper nunca jamás", asegura la creadora de contenido.





"Se ha filtrado que Laura Escanes tiene nuevo novio"



Asimismo, desde que se hizo pública la noticia, no han dejado de hacerse especulaciones sobre los motivos que habrán llevado a la preja a tomar esta decisión. Muchos apuntan a una tercera persona por parte de la influencer, pero ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto. Sin embargo, tal y como contaba María José Navarro en 'Revistas del corazón' de 'Herrera en COPE', se habla de una nueva ilusión para Escanes. Concretamente, se señala a Alberto Redondo Jiménez, el exitoso youtuber conocido como Míster Jagger.

"Se ha filtrado que Laura Escanes tiene nuevo novio: Míster Jagger", apuntaba la conductora del espacio. "Me ha dicho Sergio, nuestro productor, que va al mismo gimnasio que Míster Jagger, que Laura Escanes y el youtuber se conocieron jugando a videojuegos", agregaba. "Yo no me lo creía, pero parece que algo hay porque hicieron un directo junto y se veía que había química", aseguraba Navarro.

La influencer y el streamer se conocieron el pasado mes de febrero. Semanas después, Escanes fue como invitada a 'Esto es un late', programa que el creador de contenido presenta junto a Henar Álvarez. Durante la entrevista hablaron de diferentes temas, incluso la influencer bromeó sobre su matrimonio y se rio de sí misma. A pesar de ello, Escanes ha negado esta relación en La Razón: "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada".

