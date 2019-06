Las lágrimas de Jesús Vázquez y el emotivo mensaje a Los Morancos en 'Mi casa es la tuya'

Los Morancos fueron los protagonistas de 'Mi casa es la tuya', este viernes, 21 de junio. Sin embargo, un invitado sorpresa se adentró en la casa de Bertín Osborne y en el corazón de César y Jorge Cadaval: Jesús Vázquez.

El exitoso presentador de Mediaset dedicó unas tiernas palabras para celebrar el cumpleaños de sus amigos, con el mensaje 'X 40 +' escrito a mano en la camiseta que llevaba puesta.

Lecciones de vida maravillosas

Con la voz entrecortada, Vázquez agradeció a los hermanos Cadaval que, en los peores momentos, siempre le hayan abierto de par en par las puertas de su casa: "Jorge, que eres como un ángel que pasó por mi vida y te quedaste ya para siempre. Me abriste tu corazón en los momentos difíciles. Me has enseñado lecciones de vida maravillosas. Te estoy tan agradecido por tantas cosas... Me abriste las puertas de tu casa, me enseñaste a tu familia y he podido compartirla contigo".

El expresentador de 'La Voz' y 'Operación Triunfo' recuerda con lágrimas en los ojos a la madre y a uno de los hermanos de Los Morancos, que fallecieron antes de tiempo y a los que les tenía mucho aprecio: "Ella, tu madre, que también fue un ser de luz conmigo, que me ayudó muchísimo y que ya no está tampoco".

Pero Jesús no ha sido el único que se ha roto ante las cámaras. Los Morancos también se han emocionado al escuchar que Vázquez, que es una persona muy importante en sus vidas, se siente uno más de la familia: "Para mí es un honor sentirme Cadaval, se me llena la boca cada vez que lo digo".