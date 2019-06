Las emotivas palabras de David Bustamante a un concursante de 'La Voz Senior'

Las batallas de 'La Voz Senior' han empezado por todo lo alto con actuaciones como la interpretación magistral de la maestra de la copla Blanca Villa, que nos ha trasladado a la época de la más grande, Rocío Jurado, cantando 'Como una ola'. Precisamente David Bisbal ha seleccionado a la propia Blanca y a Ignacio Encinas para ser los miembros de su equipo que pasan a la fase final del 'talent' musical de Antena 3.

Poco después, los 'coaches' se han deshecho en elogios ante la lección de calidad vocal y de humildad de Ramón Luis, que ha interpretado 'Júrame', de Julio Iglesias, y que también pertenece al equipo de Bisbal. "Entendemos lo bien que cantas y sobre todo la sonrisa, el saber estar, la elegancia, la generosidad con tus compañeros y que estás aquí pasándotelo maravillosamente bien", ha expresado su 'coach'. "Con tu voz has tapado a toda esa banda", ha exclamado Antonio Carmona.

Ramón Luis ha agradecido las palabras de los asesores y el intérprete de 'Mi princesa' y se ha rendido a sus pies: "Os admiro, porque soy un humilde cantante, y, cuando unos cantantes de vuestro nivel me decís eso, me dais la ilusión para poder continuar. Para mí, es un lujo que personas como vosotros me digáis estas palabras tan bonitas".

"Cantas con el corazón y el alma"

Entonces, David Bustamante, asesor de Pablo López, ha explicado que el 'talent' es el verdadero profesional, mientras ha hecho gala de la humildad que le caracteriza: "Nosotros somos humildes cantantes. Tú eres un sublime cantante. Si te quitaran el micrófono, te hubieran escuchado desde casa. Eres espectacular y se nota que no cantas con la garganta, sino con el corazón y el alma. Tienes muchos admiradores a partir de hoy", ha sentenciado el intérprete de 'Como tú ninguna'.

"Mis palabras de agradecimiento. Es la primera vez que tengo el placer de verte en vivo y en directo. Siempre he visto que eres un gran romántico. Cuando has interpretado temas del ayer, de Miguel Gallardo y todo aquello me has emocionado mucho. Expresas un sentimiento... Personas como vosotros son las que han de estar en lo más alto", ha señalado el concursante de 'La Voz Senior'.