Las consecuencias que ha tenido para TVE fichar a Pilar Rahola: las cifras hablan por sí solas

La periodista de TV3, Pilar Rahola, dejó la cadena catalana por un día para unirse al especial televisivo por las elecciones catalanas del pasado domingo en Televisión Española. La tertuliana no terminó de convencer a los espectadores por sus continuas apelaciones en las que aseguraba que "España no es una democracia" e incluso acusaba de "represión" a las acciones que se habían tomado contra los presos catalanes. En redes sociales, muchos se preguntaban por qué TVE había apostado por llevar a una periodista que defendía la postura del expresident fugado en Waterloo, Carles Puigdemont.

No obstante, la periodista no se mordió la lengua y no dudó en utilizar su derecho de libertad de expresión para criticar, en la cadena pública, todas aquellas acciones del Gobierno de España contra Cataluña. De hecho, incluso ella se preguntó por qué motivo le habían escogido para estar en la mesa, ya que en algún momento llegó a bromear sobre esto: "Me habéis traído como saco de boxeo".

Sin embargo, y a pesar de su presencia muy criticada, TVE se quedó muy lejos del liderato y registró su peor dato histórico. Fue el especial de LaSexta quien ganó la noche del domingo. El canal sigue a la vanguardia como el canal favorito de los españoles para seguir la actualidad política y así ha quedado demostrado tras acumular casi dos millones de espectadores y un total del diez por ciento de la cuota de pantalla.

El fracaso de TVE en las elecciones catalanas

Durante mucho tiempo, la cadena pública ha tratado de representar todas las opiniones e ideologías en sus mesas de debate. En este caso, el fichaje de la periodista de TV3 Pilar Rahola, que tan solo contó con una audiencia del 7,5 por ciento de la cuota de pantalla. Una cifra que contribuyó a que la cadena obtuviera su peor resultado histórico, con una media del 6,4 por ciento de cuota de pantalla en todo el día. Los datos de audiencia demostraron que en el año 2017, las elecciones catalanas demostraron más interés informativo que las del pasado domingo.

No ha sido el único batacazo para RTVE, ya que el programa especial presentado por Gemma Nierga y Xavier Fortes fue foco de la polémica, cuando uno de los colaboradores, el independentista Bernat Dedéu, se refirió al candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, como "un negro de ultraderecha".