Las consecuencias que ha tenido para Rocío Carrasco el intercambio de ataques entre Ana Rosa y 'Sálvame'

Desde hace unas semanas, dos programas estrella de Telecinco se encuentran en plena batalla a raíz de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Aunque provienen de diferentes productoras, Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, ambos formatos se emiten en Telecinco y abordan temas similares.

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo que también se han posicionado. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de 'El Programa de Ana Rosa' en su espacio dedicado a la crónica social.

Sin embargo, este jueves, el programa presentado por la reina de las mañanas no ha hecho ninguna referencia a los testimonios que Carrasco pronunció en el undécimo episodio dedicado a su hijo, David Flores. En cambio, se centró en comentar 'Supervivientes'. Este hecho llamó mucho la atención de los espectadores, ya que, hasta la fecha, el formato presentado por Ana Rosa Quintana recordaba las declaraciones más llamativas del espacio que se emite la noche anterior y dedicaba gran parte del 'Club social' al tema, junto al análisis de sus colaboradores.





Esta decisión del programa de Ana Rosa parece haber ocurrido en el momento justo, dado que se ha tomado en pleno enfrentamiento con 'Sálvame'. El intercambio de ataques entre ambos programas comenzó con el fichaje de Rocío Flores para el espacio de Unicorn Content para colaborar en el Club social. Esto se sumó a la decisión de Ana Rosa de mantener a Alessandro Lequio como colaborador a pesar de haber sido denunciado por malos tratos, el mismo motivo por el que el programa de La Fabrica de La Tele decidió prescindir de Antonio David Flores. "En estos momentos Antonio David puede estar pensando… ¿Por qué estoy yo fuera y Alessandro Lequio no?", declaró Jorge Javier, marcando así el inicio de su batalla con Ana Rosa.

El intercambio de ataques

Desde entonces, las pullas entre ambos formatos de Mediaset no han cesado. El pasado lunes, la reina de las mañanas se pronunció por primera vez y lanzó un ataque contra el espacio del corazón a raíz de la entrevista de Antonio Canales en 'Sábado Deluxe' y sus declaraciones sobre su relación con Rocío y Fidel en 'Supervivientes'.

"¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo lo dice en la Palapa que quiere queda bien con Olga o cuando lo dice aquí que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele? Yo creo que las dos veces se ha hecho un lío", sentenciaba la conductora del espacio de Telecinco, lanzando así su primera pulla a sus compañeros de cadena.

Estas palabras llegaron a 'Sálvame' y los colaboradores se mostraron muy ofendidos por ello. Fue Belén Esteban quien no pudo evitarlo y señaló a 'El Programa de Ana Rosa'. "Esta mañana me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho. Ya sabéis que yo he trabajado muchísimos años con Ana Rosa, la quiero y le tengo mucho cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada", comenzaba diciendo la Princesa del Pueblo a sus compañeros.

Ana Rosa ha mencionado a la Fábrica de la Tele. Gûerra de productoras?#yoveosálvamepic.twitter.com/yoTgjWP4Ib — Bên?? (@gerflowers) May 17, 2021





"Ha dicho algo así como, 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la Tele?'. Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la Tele, me ha sentado mal", reconoció Esteban, aparentemente muy molesta por lo que había dicho Ana Rosa esa misma mañana y por haber sido compañeras en un pasado. Los colaboradores alucinaron con las palabras de Ana Rosa, pero fue Jorge Javier quien se plantó y declaró "la guerra" a la presentadora del espacio de la mañana: "¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¡Entonces, esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!", aseguraba el conductor del espacio de Telecinco, lanzando así una advertencia a su compañera de Mediaset.

Pero esta no fue la primera vez que ambos programas de Telecinco intercambian ataques. El miércoles pasado, Carlota Corredera no dudó en mencionar indirectamente a 'El Programa de Ana Rosa' por su trato a las declaraciones de Rocío Carrasco: "La cuestión es seguir maltratándola. Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla", sentenció la presentadora.

Este reciente bombardeo ha coincidido con la decisión de Ana Rosa de omitir la docuserie de Rocío Carrasco en el Club social, por lo que todo parece indicar que ha sido una especie de venganza, no dando protagonismo a la docuserie de La Fabrica de La Tele, o un movimiento de Unicorn Content para enfrentarse a todos los malos comentarios recibidos por parte de 'Sálvame' y dar por zanjado el asunto.