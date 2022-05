Las consecuencias para Ana Milán tras criticar los acuerdos del PSOE con Bildu

Ana Milán es una exitosa actriz de nuestro país que ha participado en populares series como 'Camera Café', 'Yo soy Bea' o 'Física o química'. No obstante, desde el confinamiento, se ha convertido en un personaje con gran repercusión en redes sociales. Esto se debe a que la intérprete comenzó a hacer directos en Instagram en los que acaparaba la atención con sus anécdotas. Además, nunca se ha cortado a la hora de hablar y pronunciarse respecto a cualquier polémica desde su cuenta de Twitter.

Estos últimos días, su nombre ha vuelto a convertirse en Trending Topic al mojarse en política. El pasado miércoles, provocó la reacción de muchos votantes de Vox al dar un consejo a Macarena Olona sobre su cartel electoral para las elecciones en Andalucía y, este jueves, lo ha vuelto hacer a raíz de una encuesta que ha realizado para conocer la opinión de sus seguidores.

"A ver. Encuesta casera: ¿Te gustaría un pacto PSOE-PP para dirigir el país los próximos 4 años evitando así pactos con extremos? Recuerden debatir sin insultar, por favor", planteaba la actriz. Esta encuesta ha revolucionado tanto a sus followers que ya cuenta con más de 160.000 votos, además de acumular más de 600 Retweets, 1.300 Me gusta y más de 1.400 Tweets citados. Asimismo, ha despertado cientos de reacciones, entre las que han destacado la de algunos rostros reconocidos.

A ver. Encuesta casera:



¿Te gustaría un pacto #PSOE#PP para dirigir el país los próximos 4 años evitando así pactos con extremos ?

*recuerden debatir sin insultar, por favor. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) May 26, 2022

"Por clarificar, ¿Los extremos son los que atentan contra los DDHH y quienes defienden los DDHH?", preguntó Antonio Maestre a Milán, haciendo hincapié en a quién se refería con ese tipo de "extremos". No obstante, fue la respuesta de la actriz lo ha terminado por revolucionar la red social, dado que nadie se esperaba su reacción: "Hola, Antonio. Buenos días. Pues en el momento de escribir el twitt pensaba en Bildu. En cuál has pensado tú? Un abrazo".

"Yo es que solo conozco un extremo peligroso para la convivencia y la democracia y se llama VOX. Que son los únicos que consideran que existen colectivos que merecen menos derechos", aclaraba Maestre. "Entonces no estamos de acuerdo de manera absoluta. Un día café mediante te lo cuento. Besazo", zanjaba Milán.

Su respuesta a Oskar Matute

Esto se debe a que la intérprete siempre se ha mostrado muy crítica con Vox y todos esperaban que señalase al partido liderado por Santiago Abascal como "el extremo". Es por esto por lo que Oskar Matute, diputado de Bildu, también ha respondido a Milán: "Hola. Seguiremos defendiendo la extremista idea de que todas las personas merecen los mismos derechos y de que la corrupción no tiene cabida en nuestra sociedad. Y además, seguiremos disfrutando de tu trabajo".

"Hola Óscar, buenas tardes. Me alegra que ahora vuestra política vaya en esa línea. Es realmente importante. Me cuesta hacerme una idea cuando llamáis a los 'ongi etorri' actos de reintegración y no actos de homenaje a presos de ETA. Un saludo y espero que estés bien", se justificaba Milán, aunque también dedicó unas agradables palabras al político: "Ah, y una cosa. Ojalá tu talante en otros. Importante también".

Además de estas llamativas reacciones, muchos de usuarios de la red social han reaccionado a los comentarios de la actriz. "Ana Milán, 800.000 seguidores en Twitter. Blanqueamiento de la corrupción", "Ana Milán es el perfecto ejemplo de la función política ejecutada por los medios de comunicación a lo largo del tiempo, meterte en la cabeza que los partidos políticos que abogan por los DDHH y los derechos de los trabajadores son lo mismo que quienes comprometen la democracia" o "Por lo que leo, veo que a Ana Milán se le ha caído la careta y ha asomado la franquista que lleva dentro? estaba mejor con aquellas mierdas que hacía durante el confinamiento, de hecho, debiera de haberse quedado ahí", se quejan la mayoría, señalando el supuesto cambio de ideología de la actriz.

Ana Milán de repente tiene un tinte así como a Rafa Nadal, Alaska o Mario Vaquerizo, ¿no? https://t.co/A6zllpQJ5x — Mehland (@_democrazy_) May 26, 2022

Por lo que leo. .veo que a Ana Milán se le ha caído la careta y ha asomado la franquista que lleva dentro?estaba mejor con aquellas mierdas que hacía durante el confinamiento,de hecho,debiera de haberse quedado ahí — KALTZAGORRI BASOJAUN (@Kaltzagorri1_) May 26, 2022

Ana Milán es tu cuñado en navidades soltando aquello de :



"Ni machismo ni feminismo, igualdad" — ???soo?? (@Thoosher_V2) May 26, 2022

Parece ser que Ana Milán es otra que se traga el bulo de que Bildu es ETA y a estas alturas no se ha enterado que BILDU es una coalición de izquierdas y que entre ellos están algunos amenazados de muerte por ETA.



Y así es como algunas demuestran su ignorancia. — ana maria?? (@ANY1529) May 26, 2022

Ana Milán es el perfecto ejemplo de la función política ejecutada por los medios de comunicación a lo largo del tiempo, meterte en la cabeza que los partidos políticos que abogan por los DDHH y los derechos de los trabajadores son lo mismo que quienes comprometen la democracia. — Merius?? #TeamEstrella (@hausofmerius) May 26, 2022

Ana Milán, 800.000 seguidores en Twitter. Blanqueamiento de la corrupción. https://t.co/zTrruijSI2 — Cristina Gómez ?? (@Cristina_GomezR) May 26, 2022