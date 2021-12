Lara Álvarez revela el difícil momento personal por el que tuvo que pedir ayuda psicológica

Lara Álvarez se ha convertido en un mítico rostro de Mediaset. Desde que dio el salto a la cadena ha participado tanto en programas de Cuatro como de Telecinco. No obstante, dada su repercusión, se ha hecho un hueco en la cadena principal y ha formado parte de exitosos programas como 'Supervivientes','Gran Hermano', 'Juegos sin fronteras', 'La casa fuerte' o 'Secret Story: La casa de los secretos'.

A pesar de que cuenta con una gran presencia en la cadena, siempre intenta mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. No obstante, este miércoles, ocupó parte de 'Sálvame' por la última entrevista que ha dado en 'Lecturas', donde ha hablado de unos de los momentos más duros de su vida.

"Estoy en un momento profesional muy dulce, pero también de evolución. Me gusta salir de mi zona de comfort. Ese buen rollo me viene de la conciencia. Es fundamental la actitud con al que uno afronta su vida. Yo soy pro terapia, pro ayuda y pro autoconocimiento. Cuido mucho mi salud mental", contaba la presentadora, dejando claro que se encuentra en un gran momento profesional.

"Hace poco estuve con una psicóloga del optimismo que trabaja la parte de potenciar las fortalezas así no nos centramos únicamente en lo negativo. Hay que cambiar la perspectiva. Me ayudo mucho en un momento de mi vida a centrarme, a cambiar, a saber quién era y hacía donde quería ir", explicaba la comunicadora, señalando que, actualmente, va al psicólogo para gestionar su día a día.









"No iba por el camino adecuado"

Sin embargo, aunque ha decidido seguir yendo a terapia, la muerte de su abuela fue el detonante que le empujó a tomar esta decisión. Hace siete años, la conductora del espacio de Telecinco tuvo que despedirse de su abuela, a quien estaba muy unida. Como consecuencia, esta pérdida fue un gran impacto para ella. Tanto que, para saber enfrentarse a ello, dio el importante paso de ponerse en manos de una psicóloga que la ayudó a pasar el duelo.

"No iba por el camino adecuado. Fue un duelo personal pro el fallecimiento de mi abuela, algo que me produjo un desarreglo emocional. No fue por temas de fama. A mí la exposición pública no me genera ansiedad, sino todo lo contrario", confesaba, contando así el verdadero motivo que le empujó a ir a terapia.

En su barrio de Gijón, los vecinos se dirigían a Álvarez como la "nieta de la Orquídea", lo que ya demostraba el vínculo que había entre ellas. La abuela de la presentadora tenía una floristería en la ciudad, por lo que es uno de los lugares favoritos de la infancia de la periodista. Por este motivo, como homenaje a ella, la presentadora quiso plasmar un flor en su piel: "De ahí mi tatuaje en la nuca", contaba.

Para adelantarse a los comentarios, la comunicadora quiso aclarar en el mencionado medio que sus visitas al psicólogo no tienen nada que ver con la fama o la exposición pública a la que está sometida a diario: "Para mí, la fama o la exposición pública, lejos de generar un problema o ansiedad, es todo lo contrario. Mi trabajo vive de esto, de que la audiencia quiere ver mi programa". Asimismo, ha insistido a que va a terapia para poder hacer frente a "los momentos más complicados", dado que "es cuando más me acuerdo de ella".