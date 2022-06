Lara Álvarez anuncia que amplía la familia: "Aún faltan unos días para abrazarnos"

Lara Álvarez es una conocida presentadora de televisión que se ha convertido en un habitual rostro de Mediaset. Comenzó su carrera profesional como periodista en Telemadrid y Marca TV, pero su gran salto a la televisión fue gracias a laSexta. Comenzó destacando por sus trabajos como periodista deportiva, pero con el tiempo fue dejando esa faceta como fichaje estrella de Mediaset.

Después de ponerse al frente de Deportes Cuatro y pasar por otros formatos, en 2015, comenzó su etapa como presentadora de realities de la cadena. Desde entonces, no ha dejado de coger la riendas de exitosos formatos de entretenimiento de la cadena y ha presentado algunos como ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’, ‘Dani&Flo’, ‘Juegos sin fronteras’, ‘La casa fuerte’, ‘Secret Story: La casa de los secretos’ o ‘Idol Kids’.

La presentadora se encuentra pasando por un gran momento profesional, aunque, hace un par de meses, reconoció el duro bache que se encontraba pasando en lo personal por la pérdida de su perro Choco tras 12 años juntos."Eso es muy difícil y complicado, siempre. Esa es la peor parte... Por todo. Por Choco, por supuesto. Va a estar siempre con nosotros y han sido 12 años del amor más puro que yo he conocido en mi vida y lo bueno es que se fue tranquilo y bien", decía antes de volvar hacia Honduras para ponerse al frente de 'Supervivientes'.









"Te quiere de manera inexplicable. Tu mami"

Es por esto por lo que la periodista ha querido ampliar su familia sin olvidar a Choco y dará hogar a otro perro. "Hola Noah, soy mami. Aún faltan unos días para poder fundirme contigo en un abrazo, pero estoy feliz porque tenemos una vida entera para disfrutarnos. Me hubiera gustado tanto que conocieras a Choco... Él nos enseñó lo que significa la incondicionalidad en el amor", cuenta desde su cuenta oficial de Instagram.

"No te asustes pequeño, en tu familia no hay comparaciones, ni qué decir, remplazos… Te cuento esto porque nunca he creído en las casualidades: un ser único se despedía para quedarse por siempre dentro de nuestro corazón y otro ser único, tú, nacías para enseñarnos cómo se vive juntos esta aventura de la vida. Choco y tú sois la confirmación de que todo, todos, estamos conectados", apunta, haciendo referencia a que Noah tendrá su propio lugar en casa y no llega para sustituir a Choco.

"Prepárate pitufin, porque tus abuelos, tu tío y tu hermana mayor Lúa te van a desbordar de amor… No te despidas de tus tíos, Silvia y Javi, vamos a ir a visitarlos mucho!! Su empatía y sensibilidad han hecho posible esta historia de amor y seguirán siendo siempre parte fundamental de ella. Te quiere de manera inexplicable. Tu mami", escribe Álvarez en sus redes sociales, visiblemente emocionada por la llegada de Noah.