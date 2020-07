El lapsus de una presentadora de Telemadrid a la llegada de Felipe VI y Letizia a la Catedral de la Almudena

Este lunes se celebraba en la Catedral de la Almudena la solemne misa funeral por las víctimas del coronavirus organizada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española.Una ocasión para honrar a todos los fallecidos por la pandemia provocada por el COVID-19, que por las circunstancias y las medidas no pudieron recibir una despedida como se merecía.

A este acto no han faltado las autoridades eclesiásticas correspondientes, tampoco las políticas, con ausencia de Pedro Sánchez, y también han estado presentes la Familia Real, representada por el Rey Felipe VI, Doña Letizia, la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía.

Ante la importancia del evento, este ha sido retransmitido en directo por las cámaras de TRECE y también de Telemadrid. En el caso de la televisión pública madrileña, la encargada en presentar y comentar este acto ha sido la periodista de 'Madrid Directo' Inmaculada Galván. Ha sido un lapsus que ha sufrido Galván, lo que ha hecho que se haya convertido en una de las curiosidades de este evento.

El curioso fallo de Inmaculada Galván

En un acto tan solemne, con la seriedad que exigía, y también la tristeza por las vidas humanas perdidas por la pandemia, no ha desentonado uno de esos fallos que deja la televisión en directo. La protagonista era la periodista Inmaculada Galván que estaba narrando lo que acontencía a lo largo de la tarde en la Catedral de la Almudena.

Ha sido con la llegada de la Familia Real a la misa, cuando el subconsciente ha jugado una mala pasada a la experimentada periodista. "Están llegando los Reyes Magos... ¡uy perdón! Felipe y Letizia", intentaba corregir avergonzada la periodista después de confundir a los Reyes de España con sus majestades de Oriente.

Si. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie. — Inmaculada Galván (@inmagalvano) July 6, 2020

Un error de lo más comprensible, que ha provocado que Galván haya vivido un auténtico 'tierra trágame' y del que pronto las redes se hacían eco. La propia autora de esta 'pifia' ha querido adelantarse a las posibles críticas y mofas en Twittter admitiendo su error: "Sí. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR

La Almudena acoge una emotiva misa en recuerdo de las víctimas del COVID-19 con la presencia de la Familia Real

Todo lo que no has visto de la misa por las víctimas del COVID-19 en la Almudena

Dos niños, una piscina y un reportero; los ingredientes perfectos para el vídeo viral de la televisión gallega