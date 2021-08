Kiko Hernández confiesa en 'Sálvame' el complicado problema de salud que sufrió: "Perdí mucha sangre"

Amador Mohedano se encuentra acaparando todos los espacios del corazón desde el fin de semana al verse comprometido por una conversación que el hermano de Rocío Jurado mantuvo con María Patiño y Belén Esteban. La presentadora de 'Socialité' reveló en pleno directo que Mohedano le había confesado la supuesta "mala vida" que Ortega Cano le daba a Rocío Jurado.

En ese momento, el exmarido de Rosa Benito interrumpió 'Sálvame' para intervenir en directo y desmentir todo lo que los colaboradores estaban comentando en el plató. Horas después de su llamativa llamada, se comunicó que Mohedano había tenido que ser ingresado en el hospital al sufrir un grave problema de salud. No obstante, todo se quedó en un susto y, actualmente, ya se encuentra mejor.

Como consecuencia, el pasado viernes, Rosa Benito aprovechó su presencia como colaboradora en Telecinco para contar todos los detalles del ingreso de su exmarido y tranquilizar a los espectadores. Tal y como contó Benito, Mohedano sufrió una hemorragia digestiva que le hizo perder mucha sangre y que le provocó una fuerte anemia.









"Una anemia no te da por un programa de televisión"

Fue entonces cuando Kiko Hernández cortó a sus compañeros para contar una experiencia similar que sufrió hace unos meses, lo que sorprendió mucho a los espectadores. "A mí hace unos seis o siete meses me dio una anemia bestial, tuve una anemia muy fuerte, de nivel 3 o 4. Me tuvieron que llevar al hospital con ayuda y todo porque había perdido mucha sangre", comenzó contando el colaborador.

"No fue por un disgusto, por ver un programa de televisión no sufres un episodio anémico fatal de que estás muriendo. Y si es así, hay 800.000 canales", agregaba el comunicador, dejando claro que su intervención en el programa de Telecinco no tuvo nada que ver con su estado de salud.

"Pero también le ha afectado a este señor lo que le soltó Rosa Benito. ¿Por qué fue a consecuencia de lo que dijo Patiño y no lo que dijo su exmujer? Una anemia no te da por un programa de televisión. Vamos a dejar de decir gilipolleces", zanjó entonces Hernández, aparentemente molesto por los comentarios que han relacionado la exclusiva que dio Patiño sobre su hermana con su ingreso hospitalario.