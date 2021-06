Karlos Arguiñano hace pública su confidencia más personal sobre Fernando Simón: "Muchas veces hablamos"

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más importantes de nuestro país y con una trayectoria inmaculada delante de las cámaras, desde donde comparte con sus espectadores algunas de sus recetas favoritas. Esa trayectoria también hace que, en algunas ocasiones, las opiniones del cocinero sobre algunos asuntos de actualidad cojan cierta relevancia. En esta ocasión, el protagonista de sus palabras ha sido el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La gestión de Fernando Simón frente a la pandemia

Simón se ha convertido en uno de los principales rostros visibles de la gestión que desde el Gobierno se ha hecho en los últimos meses respecto a la pandemia provocada por el coronavirus, que a finales del invierno del pasado año 2020 nos cambió la vida a todos y que todavía, por ahora, seguimos combatiendo para intentar conseguir la normalidad previa al virus lo antes posible. En este sentido, las declaraciones de Fernando Simón, casi una por día durante el último año y medio, han sido seguidas y analizadas con lupa por todos los españoles, ya que de ellas dependían en gran medida gran parte del futuro de los españoles.









Ante esta situación, sus palabras también ha generado mucho debate porque gran parte de la población no estaba de acuerdo con sus postulados. Las dudas sobre el uso obligatorio de las mascarillas o la incidencia inicial del virus pusieron en el disparadero a Fernando Simón, que a la vez que cosechaba críticas también se iba convirtiendo en una especie de 'icono pop' para otro segmento de a población.

Ahora, y tras varias entrevistas, Fernando Simón se ha mostrado cansado y con cierto desgaste por el impacto mediático que tiene cada una de sus declaraciones. Es por ello que en ocasiones aparecen palabras de apoyo hacia su figura, valorando su papel trascendental en la gestión de una pandemia que ha trastocado de lleno los planes de casi la totalidad de la población.

El comentario de Karlos Arguiñano sobre Fernando Simón

En este sentido, Karlos Arguiñano ha querido compartir con sus espectadores, mientras seguía cocinando, una reflexión sobre Fernando Simón, respecto al que no ha tenido ningún reparo en defender y reconocer la labor al frente de su departamento: "Todos hemos hecho esfuerzo en este viaje. Yo creo que este viaje no se ha librado nadie. Yo me he encariñado con el doctor Simón. Le mando un saludo desde aquí".

"Ha dado la cara en todo momento en estos 15 meses. Y se habrá equivocado, pero como nos equivocamos todos. Pero es que veníamos de la nada. Yo le tengo mucho respeto. Muchas veces hablamos, tiramos la piedra y escondemos la mano. Me parece un experto, sí o sí", ha concluido el presentador para cerrar una afirmación que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales y que también ha sido aplaudida por aquellos que consideran que Fernando Simón ha hecho una buena gestión y criticada por aquellas que no comparten su visión personal.