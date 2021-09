Reaparece Juan Muñoz, de Cruz y Raya, para lanzar un vídeo contra un partido político: "¡Que me borren!"

Juan Muñoz, quien fue la pareja artística de José Mota durante años en'Cruz y Raya', ha vuelto a saltar este martes a todos los medios, después de que el cómico haya publicado un vídeo en su perfil de la popular plataforma TikTok. Un vídeo, eso sí, que no ha quedado exento de polémica y han sido muchos usuarios los que han cargado contra el cómico.

En las imágenes, Juan Muñoz sujeta una alcachofa de ducha, con la que imita un teléfono. "Hola, ¿es el partido comunista? Sí, soy yo", pregunta el cómico. "¡Que me borren, que me ha tocado la Lotería!", concluye el cómico para, a continuación, romper a reír.

Buenos días. Que todos tengan salud y prosperidad. pic.twitter.com/YYmwKOB4pE — Master Kitt (@kittlab) September 6, 2021





El vídeo, como ya venimos contando, no ha quedado libre de ser objeto de polémica y han sido muchos usuarios los que le han criticado muy duramente. "¿Por qué haces esto? Has sido un mito del humor y con esto no consigues nada", "Una lástima la decadencia de su carrera humorística" o "Acabadísimo" han sido algunos de los comentarios negativos que ha recibido el cómico.





No obstante, también han sido muchos los que han querido trasladarle todo su apoyo y han salido el defensa del cómico: "Eso es una verdad como un templo", "A mí me gusta, evolución desenfadada" o "De lo mejor en humor en este país" han sido algunos de los mensajes a favor que ha recibido Juan Muñoz como respuesta al vídeo que él mismo publicó.

La relación de Juan Muñoz y José Mota

Durante muchos años, José Mota y Juan Muñoz fueron el tándem perfecto y marcaron a una generación marcada por el humor desenfadado y sencillo. No obstante, después de su ruptura, y de seguir caminos separados, hace unos meses fue el propio Muñoz quien arrojaba luz sobre la relación que tenía con su excompañero de 'Cruz y Raya'. Una relación que, al parecer, parecía ser inexistente.

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", comenzó diciendo el humorista en la polémica entrevista.

Según aseguró Muñoz, este feo por parte de quien fue su amigo ha sido la "gota que ha colmado el vaso", ya que, después de "muchos desprecios" y "muchas cosas" que le "hicieron daño", había "guardado en silencio muchos años" hasta ahora.





"A ese chico le he ayudado más yo que él a mí", reveló. "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", confesó tras referirse a Mota como un "prepotente". "No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", agregó.

No obstante, y después de esta polémica entrevista, Muñoz se disculpó con el cómico: “Estoy para pedir públicamente disculpas a José Mota y su familia por unas declaraciones tan desafortunadas y tan crueles que hice en la prensa en los últimos días y que él no se merece… Yo esperaba que él me hubiese dado un abrazo tras el fallecimiento de mi madre, aunque su mujer me mandó el pésame por WhatsApp, eso me dolió mucho, y se juntó con el dolor de la primera Nochevieja sin mi madre”,aseguró.