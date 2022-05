Juan y Medio se sincera y confiesa su experiencia sentimental más dura: "Fue un desgarro"

La noche del jueves, Mamen Mendizábal volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Encuentros inesperados'.En esta ocasión, la presentadora de laSexta se reunió con Juan y Medio, Carmen Lomana, Lorena Castell y Eduardo Rubiño para reflexionar sobre el amor y el mundo de las citas, tal y como se conoce a día de hoy. Todos los presentes, exceptuando a la periodista, están solteros y asegurar que "ser gracioso" les da más puntos que llamar la atención físicamente.

Asimismo, coinciden en que, cuando tienen una cita, prefieren ir a su propia casa para que sea la otra persona quien tenga que tomar la decisión de marcharse. Por otro lado, hicieron hincapié en la importancia que tiene la tecnología actualmente a la hora de quedar con gente, dado que ahora se suele empezar a conocer gente y tener citas a través de aplicaciones móviles o redes sociales.

Como consecuencia, teniendo en cuenta que eran los mayores de la mesa, Lomana y Juan y Medio no estaban muy puesto en esto y se hicieron por primera vez un perfil en Tinder, añadiendo tanto su foto como una descripción. En ese momento, comenzaron a seleccionar los perfiles que más les gustaban y, a raíz de esto, hablaron de las peores citas que han tenido a lo largo de su vida.









"Siempre estás disculpándola"



Ante esto, el presentador de Canal Sur lo tuvo claro y respondió de inmediato: "La que no tienes. La que tú has ido con toda la ilusión y ella no se ha presentado. Me pasó y es un desgarro. Una sensación de que se habrá equivocado, se habrá perdido... Siempre estás disculpándola”, lamentaba.

De la misma manera, reconoció que estuvo a punto de coger el coche e ir hasta su casa por su le había pasado algo o "había pinchado o por si estaría en un sitio sin cobertura". "¡Qué pringado!", reaccionaba la conductora del espacio. "Encima, eso es ser pringado", se lamentaba el presentador. "Eso es ser tierno, noble, bueno y te han dejado tirado", se justificaba, a lo que le dio la razón Carmen Lomana: "Eso es ser maravilloso".

"Os voy a decir una cosa que os puede parecer extraño", puntualizaba el comunicador. "Alguien que te ha llamado mucho la atención, alguien que te ha parecido extraordinaria y, cuando llegas a la primera cita, y estás deseando irte. Es el fallo de tu ojo porque te has equivocado", agregaba, dejando claro que alguna vez también se ha llevado una decepción con una cita.