Juan del Val cuenta una llamativa anécdota sobre cómo es comer con los Reyes: "Cuando el Rey termina"

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y la eliminación de las masacrillas, el programa dedicó parte del espacio el acto que presidieron este viernes los Reyes por la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Cristina Peri Rossi fue la ganadora de la ceremonia, pero tuvo que ausentarse por motivos de salud. Asimismo, el pasado jueves, como consecuencia de este premio, el Palacio Real celebró una reunión con algunos rostros reconocidos que han dedicado parte de su carrera a las letras.

Felipe VI y Letizia organizaron una comida por la entrega del Premio Cervantes y recibieron a otros autores como María Dueñas, Fernando Savater o Javier Castillo. Al igual que asistieron otras personalidades de la televisión que también ha escrito libros como fue el caso de Paz Padilla, Juan del Val, Sandra Barneda o Vicente Vallés, entre otros.

No era la primera vez que el colaborador de 'La Roca' iba al Palacio Real como invitado. No obstante, esta vez, hubo un detalle que le llamó la atención durante la comida. La primera vez fue en 2019, cuando fue galardonado con el Premio Primavera por 'Candela' y, esta vez, por la publicación de 'Delparaíso'.





"Los últimos que entran son los Reyes"



Aprovechando su momento en la tertulia de laSexta, donde fue preguntado por su encuentro con los Reyes, el tertuliano contó su experiencia y un detalle que le llamó mucho la atención durante la comida en el Palacio Real. "Os quiero contar una cosa si se puede cotillear un poco", comenzaba diciendo Del Val. "Los Reyes estupendos", aseguraba, señalando que iba a hablar sobre "la organización".

"Es el Palacio Real. Es maravilloso, pero el tema de la comida...", declaraba el escritor. "Hay ciento y pico personas. Pone tu nombre, si tienes algún premio, el motivo por el que puedes estar o tu profesión. La cubertería es preciosa, el salón es alucinante... Te van llamando y te vas sentando en tu sitio. Los últimos que entran son los Reyes", contaba Del Val. "La otra vez que estuve, en 2019, vino también la premiada, pero esta vez no pudo venir", recordaba.

"Una vez entran los Reyes, se sientan, uno enfrente del otro, empieza la comida. La comida es muy rica, pero escasa. Se come bastante ligerito. Cuando el rey termina un plato, se quita su plato y el de todos. Te lo quitan y si no has terminado, allá tú", desveló tras reconocer que el Rey "come normal, pero muy lento no".

"Con el segundo plato igual. Cuando el rey termina el postre, se lo llevan, él se levanta, y se levanta todo el mundo. Vas al otro salón y te tomas el café de pie", zanjaba el escritor, revelando así como es la organización que se sigue cuando los Reyes reciben visita en el salón del Palacio Real.