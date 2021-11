José Yélamo pierde la paciencia con Eduardo Inda y le da un toque de atención en 'La Sexta Noche': "Ya está"

Este sábado, José Yélamo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la actualidad política y en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, ha dado paso a los colaboradores para comentar cada noticia. Como ya es habitual, el presentador ha terminado perdiendo su paciencia durante el debate al no ser obedecido por los tertulianos.

En primer lugar, el programa comenzó debatiendo sobre la guerra interna que se está llevando a cabo en el PP, protagonizada por Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Ante esto,Eduardo Inda se mostraba muy crítico y su enfado no le permitió mantener las formas en el plató y respetar el orden de palabra.

"El único que puede salir perjudicado de todo este lío es Pablo Casado", comenzaba diciendo el director de 'OK Diario' tras asegurar que "el que la está liando en la sombra" es Teodoro García Egea. "Me parecen una banda de g********* los señores del PP", soltaba de pronto.

Tal y como repitió el colaborador en varias ocasiones, cree que el responsable de todo es García Egea. Además, Inda manifestaba que no entiende por qué en un momento como el de ahora, en el que las encuestas son favorables para el PP y se encuentra al frente de la Comunidad de Madrid, "se dedican a pelarse entre ellos".

"Pedro Sánchez debe estar en Moncloa regocijándose todos los días y aplaudiendo con las orejas. Es que son un chollo estos tíos", agregaba el periodista, aparentemente cabreado. Asimismo, el colaborador no dudó a la hora de cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "De verdad, no lo entiendo. En lugar de conformar una alternativa, de plantear lo que quieren hacer con este país, que está a la deriva y en una situación límite, se dedican a pegarse entre ellos".

"Cuatro voces a la vez, no se entiende"

"Lo peor de todo es que el les está dividiendo no es Pedro Sánchez, los que se están dividiendo son ellos. Es una cosa de locos", apuntaba Inda. "Isabel Díaz Ayuso está tocada con la varita mágica", opinaba, asegurando que "en Génova" tendrían que ceñirse a que "el mejor desprecio es no hacer aprecio".

"El que la está liando en la sombra, como siempre, el que lía todo, es Teo García Egea... Casado haría bien en deshacerse de este bultito sospechoso", señalaba una vez más, algo alterado. Casado no solo tiene cabreada a la señora Ayuso", reconocía él, asegurando que el líder del Partido Popular también "tiene cabreado" al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, quien también "detesta a García Egea".

Impulsado por su enfado con el PP, Inda cogió carrerita a la hora de arremeter contra el partido liderado por Casado y no permitió hablar a ninguno de sus compañeros presentes en el plató, ni al propio presentador. Ante esto, Yélamo intentó cortarle y mantener el orden en el programa, pero Inda hacía caso omiso de sus advertencias. Por este motivo, el conductor del espacio terminó perdiendo su paciencia y no dudó en dar un toque de atención a Inda: "Ya está, ya se ha hablado, hay que seguir aportando información y voces". "Cuatro voces a la vez, no se entiende", exclamaba también el periodista, poco después.

A ver si hacen caso a @jjyelamo "Cuatro voces a la vez, NO SE ENTIENDE" . Acabaremos poniendo señales personalizadas como en el fútbol para saber que dice cada uno . Duro con ellos ???????? pic.twitter.com/o0OUdvpM66 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 21, 2021