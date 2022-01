José Yélamo aprovecha la visita de Ángel Martín para reprocharle lo que le hizo en el pasado: "Me dolió"

Este sábado,José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios de coronavirus por la variante ómicron, el presentador dio paso al invitado de la noche: Ángel Martín.

Quien se convirtió en un reconocido personaje televisivo por presentar 'Sé lo que hicisteis' visitó laSexta para ser entrevistado por José Yélamo y Verónica Sanz, con quienes compartió plató en el pasado por el espacio que presentaba junto a Patricia Conde desde el 2006 a 2011. Este espacio fue muy polémico por utilizar el humor para recordar los momentos más divertidos de la televisión y las situaciones más tensas de sus compañeros de profesión, tanto de la misma cadena como de la competencia.

El programa tenía una sección dedicada al 'empleado de la semana', título que se otorgaba a los reporteros y presentadores de otras cadenas que habían protagonizado algún 'tierra trágame'. Entre los profesionales nominados estuvo José Yélemo, que por aquel entonces trabajaba como reportero en 'España Directo' de La 1. y Verónica Sanz, quien formaba parte del equipo de 'Está pasando' en Telecinco.

"Algunos reporteros recuerdan con cierta amargura algunos de los programas (de ‘SLQH’). Dolían, tengo que decírtelo", le reprochaba la presentadora de 'LaSexta Noche' al entrevistado. "Lo puedo entender", reonocía Martín, sin acordarse del motivo por el que se nombró "empleado de la semana" a Yélamo en aquella época.









"En aquel momento lo llevé muy mal..."



"La gente se acordará de aquello del test de drogas…", dijo entonces el conductor del espacio de laSexta para recordar uno de los peores momentos de su carrera y por el que fue señalado en 'Sé lo que hicisteis'. Aquel año, Yélamo trabajaba como reportero en 'España Directo' y la presentadora,

Pilar García Muñiz, le propuso hacerse un test de drogas en directo para dar veracidad al reportaje que acababa de llevar a cabo. Esta idea dejó totalmente descolocado al reportero, quien no supo qué responder, aunque finalmente aceptó. "Aprendí que no se puede ir directo del after a trabajar", admitía Yélamo años después.

Dado el rencor que parecían sentir los presentadores de 'La Sexta Noche' por la mencionada sección que presentaba el invitado de la noche junto a Patricia Conde, Martín recordó el incómodo momento que vivió Yélamo entonces. "Me dolió", reconocía el presentador tras reconocer que ese momento marcó su carrera. "¡Oh! ¡Eras tú! ¡Qué maravilla!", exclamaba el entrevistado entre risas.

"Ahora lo hablamos fuera…", bromeaba el conductor del espacio de laSexta, señalando que se vengaría cuando las cámaras dejarán de grabar. "En aquel momento lo llevé muy mal... Pero mira dónde hemos llegado a pesar de ti", le soltaba Yélamo. "Y a pesar de las drogas", zanjaba Martín tras lamentarse por no haberse acordado del 'tierra trágame' de Yélamo durante en la entrevista en la que hablaron de su adicción.