José Bono frena su entrevista en La Sexta para lanzar por sorpresa un guiño a Marruecos: "He pedido permiso"

El histórico político socialista y ministro de Defensa durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, ha sido el invitado este domingo en el programa de Cristina Pardo, 'Liarla Pardo', para analizar la crisis migratoria que durante esta semana ha asolado la ciudad autónoma de Ceuta.

Desde el pasado lunes, miles de ciudadanos marroquíes cruzaron a nado las aguas fronterizas para llegar a territorio español, hecho que tuvo lugar ante la pasividad de las autoridades marroquíes, que, incluso, abrieron algunas zonas fronterizas para que pudieran pasar, muchos de ellos menores, sin ningún tipo de problema.

Desde el primer momento existía el rumor de que este éxodo de gente estaba detrás de la respuesta de Marruecos a España por la acogida humanitaria al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, tratado en un hospital de La Rioja a causa del coronavirus y otras enfermedades. De esta manera, a la crisis migratoria se unió también una diplomática, aunque en un principio el Gobierno de España negase la existencia de cierto clima de crispación entre Rabat y Madrid.

Ocho mil inmigrantes han cruzado la frontera de Marruecos con Ceuta en condiciones infrahumanas

Pero declaraciones posteriores de varios miembros del Gobierno marroquí provocaron que esta teoría se hiciese cada vez más latente, aunque con el paso de los días la tensión ha ido disminuyendo y por tanto las aguas comienzan a volver a su cauce en la zona fronteriza.

En este contexto, el debate sobre el papel que ha jugado Marruecos en este éxodo migratorio ha generado mucho debate en la opinión pública y también en los medios de comunicación, ya que las imágenes vistas en Ceuta, de muchos menores no identificados, ha provocado la denuncia de muchos mandatarios, dentro y fuera de nuestras fronteras.

El guiño de José Bono a Marruecos en La Sexta

Sobre el papel de Marruecos y sus relaciones con España ha sido preguntado el que fuese titular de la cartera de Defensa entre los años 2004 y 2006, José Bono, que ha aprovechado su presencia en el programa de Cristina Pardo para, con los permisos pertinentes, lanzar un mensaje a favor de Marruecos, en relación con el papel que juega para nuestro país, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia.

Bono : Gracias a Marruecos se han evitado atentados yihadistas con muertos en #Españapic.twitter.com/3rJGf8VU6w — TVMASPI (@sebas_maspons) May 23, 2021

"Esta tarde he pedido permiso, a quien me lo podía dar, para darle una noticia. Probablemente las personas que le acompañan lo saben porque son personas instruidas, pero a mí me consta, por haber sido ministro de Defensa y jefe de los Servicios Secretos en España, o responsable de los Servicios Secretos, que gracias al Reino de Marruecos en España hemos podido detener a muchos terroristas radicales, y hemos podido, gracias a Marruecos, evitar que se produzcan atentados con muertos", ha señalado el dirigente socialista.