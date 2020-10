José Bono acusa a Vox de proponer la moción de censura para alterar al PP: "Macrobotellón de exabruptos"

Este martes, José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, ha asistido al plató de 'Espejo Público' para hablar de la actualidad informativa, entre lo que ha hecho hincapié en la moción de censura propuesta por Vox y situación de la pandemia, en concreto en la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, Bono ha expresado que la moción de censura que propone Vox es más contra el PP que contra Pedro Sánchez: "Ya, en el momento actual, un día antes de que se defienda sabemos qué dicen quienes han sido mentores de Casado en el PP. Aguirre le dice que vote que sí, Aznar que vote que no, Cayetana que se abstenga... esa es la jaula de grillos que habrá pretendido Vox".

Asimismo, ha recordado que en 40 años la moción de censura nunca fue una opción hasta estos últimos tres años. Además ha opinado que cree que el partido político liderado por Santiago Abascal tiene otras intenciones y no tienen que ver con sustituir al Gobierno. "Ojalá la moción de censura no se convierta en un macrobotellón de exabruptos, que es a lo que la extrema derecha nos tiene acostumbrados", ha sentenciado.

A raíz de este tema, ha asegurado que no se arrepiente de haber dejado la política: "Cada día me levantaba pensando: 'A ver cómo me atacan hoy'... No estoy nada arrepentido", ha dicho muy seguro. También ha arremetido con la función actual de los parlamentos, ya que considera que "no sirven para que la discusión llegue al convencimiento": "El interés no es escuchar. Persuadirse y convencerse no se ejerce. El parlamentarismo tiene una crisis muy seria. Y esto pasa en casi toda Europa".

"El parlamento está conformado para que el sumiso, el que aprieta el botón con diligencia, el que no discute, se le considera más leal que el crítico. Antes en la República pedían el voto más diputados que partidos", ha agregado. "Los electores del PSOE, si ven que un diputado contradice a Sánchez, de alguna manera les desagrada. Esa es la cultura", ha comentado Bono.

"Aquí puedes ser bueno o malo, tonto o listo que si el que hace las listas te pone en buena posición sales de diputado", ha confesado sin pelos en la lengua.

El político opina sobre la gestión de la covid-19

Acto seguido ha cambiado de tema y ha hecho hincapié en la gestion de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Es por esto por lo que ha reconocido que no le gusta Isabel Díaz Ayuso ni su manera de enfrentarse a la situación. Sin embargo, "no cree que ningún político no tome decisiones bienintencionadas".

"Una dirección nacional en la lucha contra la pandemia podría haber sido en algún punto más eficaz", ha afirmado. "Uno escucha a Ayuso o a Torra y parece que el virus se hace nacionalista o madrileño. Tonterías las justas. No estaría mal repensar que lo importante es lo que los ciudadanos necesitan y no la puñetera soberanía", ha concluido el ex político.