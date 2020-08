Jorge Javier Vázquez, hace solo dos meses: "El verdadero patriotismo es pagar impuestos"

Los focos vuelven a apuntar a Jorge Javier Vázquez. Pese a que el presentador de Mediaset disfruta de unos días de descanso en Ibiza tras una temporada televisiva muy agitada, las noticias en torno al periodista catalán no dejan de sucederse. Este jueves, el diario digital Voz Pópuli informaba de que la Audiencia Nacional ha ratificado que Jorge Javier debe pagar la sanción impuesta después de que la Agencia Tributaria encontrara en el año 2011 algunas irregularidades en la forma en que el presentador facturaba sus ingresos a través de la sociedad Jorge Javier SL.

El fisco 'pescó' al presentador con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias individuales en las declaraciones de 2005, 2006 y 2007. Es decir, debió presentar la declaración como una persona física, cuyo tipo impositivo es mayor, en lugar del impuesto de sociedades con mejores condiciones fiscales a través de la empresa Jorge Javier SL, de la cual él es el socio mayoritario (99,99%). La tributación por el Impuesto de Sociedades es del 25%, mientras que si se hace por IRPF puede llegar hasta el 48% en el caso de Madrid.

Jorge Javier acudió a la Audiencia Nacional para intentar salvaguardar su honor y demostrar legalmente que él no había cometido ninguna supuesta irregularidad. La Audiencia Nacional, en una sentencia fechada el pasado 5 de febrero de 2020, no le da la razón y confirma la sanción de 796.928,81 euros impuesta al presentador de "Sálvame".

SILENCIO EN "SÁLVAME"

La noticia, de la que se hizo eco COPE, ha generado numerosos comentarios en las redes sociales. Durante muchas horas, Jorge Javier se ha convertido en "Trending Topic" y muchos han reclamado a su programa de cabecera dar cabida a dicha información. Lo cierto es que "Sálvame" no se pronunció ayer en ningún momento sobre este tema y dedicaron el programa casi al completo a hablar del ingreso en prisión de Ernesto Neyra o de los problemas legales de Asdrúbal. Ni una palabra sobre la noticia en torno al presentador del espacio de la que todo el mundo hablaba este jueves. El presentador tampoco se ha pronunciado a través de su blog en "Lecturas", donde escribe una columna semanal y dedica espacio a ajustar cuentas contra enemigos declarados como Karmele Marchante.

JORGE JAVIER: "MANTENER UN PAÍS VALE DINERO"

La decisión de la Audiencia Nacional ha rescatado también unas palabras que Jorge Javier pronunció sobre la necesidad de pagar impuestos, especialmente en momentos tan duros como durante la pandemia del coronavirus. En un programa de la SER, Quique Peinado le dijo: "Tú tienes que tener un chorretón de pasta acojonante, porque llevas muchos años en la tele y eres la persona más cotizada de la televisión en España. Cuando oyes decir que con tus impuestos no se puede financiar a vagos cuando se habla del Ingreso Mínimo Vital, tú como una persona que contribuirá con un mogollonazo de pasta a la Hacienda Pública, ¿qué piensas?".

Jorge Javier respondió sin pelos en la lengua: "Es una desvergüenza total y absoluta. Algo inmoral. Yo pago muchísimos impuestos y supongo que tendré que pagar muchos más. ¡Cómo no voy a pagar más! Y que nos los suban. Es lo normal. Mantener un país vale dinero. Nos pensamos que todo esto es gratis y hay que pagarlo. A mí me gusta mucho España, pero una de las cosas que no me gustan es que somos muy condescendientes con nosotros mismos. Un buen país pasa por cuidarlo y por saber que todo cuesta dinero. Hay que pagar y ayudar a la persona que le ha ido mal. Sería inmoral que yo, que he estado trabajando durante toda la pandemia y no me he visto afectado laboral o económicamente, que yo pasara por esta crisis de puntillas. Yo tendría que contribuir en la medida de lo posible para que todos salgamos adelante. Ese es el verdadero patriotismo y no que unos salgan adelante a costa de los de siempre".