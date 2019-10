Jorge Javier Vázquez entra en cólera en 'Sálvame' tras estos comentarios sobre su estado de salud

Jorge Javier Vázquez ha entrado en cólera debido por la publicación de una información falsa de Saúl Ortiz, al que el presentador de 'GH VIP', 'Supervivientes', 'Sálvame' y 'Sábado deluxe' consideraba un compañero.

Todavía no quería anunciar nada, porque estaba esperando a tener la certeza de algo. El diez de septiembre fue a una revisión rutinaria después del ictus que sufrió y la prueba no salió como esperaba: "De los dos 'stent' que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%".

"Nunca más te voy a dirigir la palabra"

Puede ser que se tenga que volver a operar, aunque todavía no hay nada seguro. El presentador ha querido aclarar esto y ha mostrado su enfado con la publicación falsa de Ortiz: "Hoy leo 'Jorge Javier tendrá que volver a operarse tras sufrir, pasados más de seis meses del suceso para recolocar una válvula cerebral que se había movido'. Es mentira". Vázquez ha dejado claro que es falso que exista cierta preocupación en su entorno.

"Todavía no sé si me tengo que operar", ha sentenciado Jorge Javier, que se ha sido tajante con su respuesta a Saúl Ortiz y ha amenazado con acudir a la justicia: "Me has llamado muchísimas veces para idioteces. Espero no volver a cruzarme nunca más en mi vida contigo. Nunca más te voy a dirigir la palabra. Voy a tomar las medidas legales posibles y si es demandable por su puesto que lo voy a hacer".

"Me siento decepcionado, muy defraudado. No entiendo cómo gente que se llama compañeros no contrastan este tipo de informaciones, porque yo te hubiera contado lo que pasaba. De todo lo que has publicado, poco se ajusta a la realidad", ha expresado el presentador del programa vespertino de Telecinco. La publicación de Ortiz ha sido eliminada tras la dura reprimenda de Vázquez.