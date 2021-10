Jorge Javier Vázquez, obligado a detener el 'Deluxe' en pleno directo: "Perdón"

Jorge Javier Vázquez presentaba el último programa del 'Deluxe' este fin de semana y durante el programa pudo hablar con Isa Pantoja. La hija de la tonadillera y colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa'volvía al plató de Telecinco por primera vez desde que se conociera la última exclusiva de su hermano Kiko, en la que arremetía directamente contra ella. No obstante, no sería la única, ya que Kiko también había cargado duramente contra su prima, Anabel Pantoja.

Isa no se mordió la lengua a la hora de hablar de la actitud de su hermano, refiriéndose especialmente a las críticas que había recibido de su hermano, quien había acusado a ambas de vivir de su madre y de los programas del corazón. "Estoy harta de que me diga que no tengo ni oficio ni beneficio. Sobre todo porque yo tengo los pies en la tierra y sé perfectamente por qué estoy aquí, porque colaboro en un programa. Pero no me gusta que me lo diga a mí como si él no lo hace, como que él hace otra cosa", contestó visiblemente molesta la hija de Isabel Pantoja.





"¿Pero te dice que no tienes oficio ni beneficio y estás trabajando en Ana Rosa?", preguntó entonces el presentador del 'Deluxe'. "Yo creo que se refiere a que solo hablo de mi familia o que vengo para hablar de mi familia. Pero es que tampoco viene al 'Deluxe' a cantar su canción, viene a hablar de su familia que es la mía, y también lo hace Anabel y lo hace Irene", respondía a su vez la hija de la tonadillera.

Jorge Javier, obligado a parar el programa

Fue tras esas palabras de Isa Pantoja cuando el presentador del 'Deluxe' sufría un ataque de tos y se vio obligado a parar el programa, tratando de recuperar la compostura y retomar el control del espacio que él mismo conduce pero no pudo y al final tuvo que detener el programa. "Perdona. Perdón, perdón, repite", le decía Jorge Javier.

Isa Pantoja trató de aliviar la tensión del momento y rio en varias ocasiones mientras el presentador se levantaba del sofá para beber algo de agua. "Espera, espera, perdona. Ay por favor, María calienta que sales", le decía el presentador del 'Deluxe' a la colaboradora, advirtiéndole ya de que tal vez tuviera que sustituirle al frente del espacio.





"Haz gorgoritos", le dijo en varias ocasiones María Patiño. No obstante, minutos después, y tras recuperarse del ataque de tos, Jorge Javier Vázquez, visiblemente mejor, volvía a ponerse al frente del 'Deluxe' y prosiguió así con la entrevista a Isa Pantoja.

El ataque de TOS de Jorge Javier que le ha obligado a parar el #DeLuxe@jjaviervazquez@maria_patinopic.twitter.com/SWzZa5f20y — TVMASPI (@sebas_maspons) October 24, 2021