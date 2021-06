Jorge Javier revela el por qué de su tensa relación con un colaborador: "A Ana Rosa no se lo hubiera hecho"

Lydia Lozano se encontraba en plena discusión con sus compañeros de 'Sálvame' por las constantes críticas que estaba recibiendo por haber llorado al haberse quedado sin servicio de peluquería y maquillaje. A raíz de esto, Jorge Javier Vázquez aprovechó para contar que él había tenido una discusión con un colaborador de 'Ya es mediodía' y que había terminado bloqueándole en WhatsApp.

"Pues sinceramente, yo cuando me cabree contigo yo estaba negra. Y cuando me he enfadado con Matamoros yo le he puesto... Si en un momento dado es verdad que se nos va la olla y decimos cosas que no tenemos que decir", comenzaba diciendo Belén Esteban, refiriéndose al presentador de 'Sálvame'.

"En la última discusión fuerte que tuve con Belén, yo me estaba desfogando en peluquería, poniéndote verde y Miguel Ángel Nicolás se quedó escuchando en la puerta, y al día siguiente lo contó en ‘Ya es mediodía’, en el 'Fresh'… y desde entonces lo tengo bloqueado”, confesaba entonces el conductor del programa.

"Entonces dije, si ya en peluquería...", se quejaba el comunicador, algo rencoroso con el colaborador del programa presentado por Sonsoles Ónega. “A ver Jorge, que aquí también lo hacemos...”, le defendía Gema López. “¿A Ana Rosa se lo hubiera hecho?”, preguntaba entonces Jorge Javier. "No, no. Pero es que es su jefa", opinaba la colaboradora.









"Los presentadores somos intocables"

"Pues ya está. Entonces, le tengo ya, perdóname Miguel Ángel... Pero es que hasta en peluquería que ponemos verde a todo el mundo... Pero esto a Ana Rosa no se lo hubiera hecho", zanjaba el presentador muy ofendido. "Porque es su jefa, claro", insistían sus compañeros. "Y aquí tampoco te lo harían a ti, algunos", señalaba López.

"Al pobre Miguel Ángel le monté un pollo por teléfono y le bloquee. Entonces, salió de aquí y ¿Qué pasó?", dijo el presentador para dar paso a Belén y continuase contando la historia. "Pues yo iba con mi amigo Rubén a tomar algo y me lo encontré y yo me quedé... Porque yo le eché la bronca, pero él estaba preocupado. Le dije que no estaba bien eso", contaba la colaboradora. “En septiembre lo desbloqueo…”, aseguraba Jorge.

"Aquí hay una cosa muy clara. Entre vosotros podéis mataros, pero aquí los presentadores somos intocables. Esto es así”, aclaraba el presentador. "A La Campos la hemos dado por todos lados, eh", le llevaba la contraria López. "En activo quiero decir, ella es emérita", puntualizaba entonces Jorge Javier. "La jerarquía aquí es eso. No hay más, las cosas claras. La verdad sobre la mesa", zanjaba el conductor del espacio.