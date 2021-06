Jorge Javier presume de ser rico y de izquierdas: "Tengo piscina y tomo caviar y champán"

Jorge Javier Vázquez es la estrella de Telecinco y uno de los rostros más longevos de la cadena. Dada su popularidad y su permanencia, seguramente sea uno de los presentadores mejor pagados y solicitados de Mediaset. Además de ser el icono de 'Sálvame', aunque desde hace unos años cuenta con la ayuda de Paz Padilla y Carlota Corredera, también se pone al frente de otros formatos estrella de la cadena como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'.

El presentador siempre ha mostrado ser muy consciente de sus beneficios y de sus elevados ingresos, por lo que nunca se ha quejado. Asimismo, aunque ahora es un personaje muy famoso, siempre se ha mostrado muy orgulloso de su origen humilde y de su familia. Aunque no suele hablar de sus seres queridos para mantener su vida privada al margen de los focos, se conoce que su madre se llama María Morales Martínez y es de Alcaraz (Albacete), mientras que de su padre solo se sabe que es de Cieza (Murcia).

Jorge Javier no es hijo único, dado que tiene dos hermanas. Durante la emisión de 'Sálvame', una vez hizo referencia a Ana, la hermana que trabaja en el Carrefour de Badalona, una información que desveló el propio presentador al hablar de las buenas condiciones laborales que tienen los comunicadores de Mediaset, dejando claro que no tienen de qué quejarse: "Mi hermana es cajera y se levanta a las 3:45 h de la mañana. Yo trabajo cuatro horas diarias".

De la misma manera, el presentador lo ha vuelto a hacer en su blog de 'Lecturas' pero, esta vez, se ha quejado de que no le dejen ser "rojo" por tener dinero y ha contado las buenas condiciones en las que vive. A raíz de lo que ha asegurado que sigue siendo de izquierdas a pesar de tener mucho dinero y lujos.









"No le hago ningún tipo de asco al Dom Pérignon"

"Yo vivo infinitamente mejor que mis padres, pero no lo puedo decir muy alto porque corro el riesgo de que me recuerden que soy rojo. Tengo una casa con jardín y piscina, me gusta el marisco, de vez en cuando tomo caviar y no le hago ningún tipo de asco al Dom Pérignon. Mal", comenzaba escribiendo el presentador, dejando claro los gustos que se puede permitir.

"Parece que los de izquierdas solo tenemos derecho a vivir hacinados en pisos de ciudades dormitorio, alimentarnos a base de legumbres y patatas e hidratarnos con calimocho de cartón. Y no es eso", se quejaba Jorge Javier, insistiendo en que él puede disfrutar de todos los lujos, pero sigue votando a la izquierda.

"Yo, como decía Cantinflas: 'No quiero que no haya ricos. Lo que quiero es que no haya pobres'. Voy a confesar una cosa: soy incapaz de ir a comprar solo a la sección 'gourmet' de los hipermercados porque tengo miedo de que alguien me recrimine si compro una buena lata de berberechos, que eso no es propio de rojos. Así que voy a aprovechar para comprar latas buenas a cascoporro", zanjaba el conductor del espacio de Telecinco.