Jorge Javier se planta en 'Sálvame' y confirma una exclusiva que señala a Ana Rosa: "Atar cabos"

Antonio David Flores y Olga Moreno se encuentran acaparando todos los espacios del corazón desde que anunciaron su separación. Muchos rumores señalaron que el motivo de la ruptura se debía a una supuesta deslealtad o al regreso del ex colaborador de 'Sálvame' a Telecinco. Sin embargo, tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez el verdadero motivo de la separación tiene nombre y podría alterar por completo el mundo de Mediaset.

El presentador ha barajado las diferentes informaciones, además de consultar el material con la dirección del programa de Telecinco, hasta llegar a una conclusión que señalaba directamente a Ana Rosa Quintana. "Son cosas que afectan a la cadena. Si somos valientes, lo tenemos que hacer aunque mañana no me vean", apuntaba el comunicador.

"Este tema está adquiriendo tintes de censura. Gravísimo. Si la audiencia estuviera al tanto… Pero yo creo que va a atar cabos", aseguraba Jorge Javier, haciendo un breve adelanto de lo que iba a desvelar a los espectadores. Tras volver de publicidad, el comunicador se encontraba al frente del pulpo para lanzar la bomba a la que había llegado mediante sus conclusiones.

"Es de las veces que más complicado es dar esta noticia por varias razones y una fundamental, y con esto me paro y no quiero desviar la historia. Esa razón no la puedo contar, pero la desvelaré a su debido tiempo. La noticia la voy a contar, pero que es complicado contarla y extenderse por una razón que más adelante desarrollaré. Lo que voy a contar es definitivo. De las teorías que se han barajado ninguna es la verdadera", soltaba entonces, haciendo referencia a las diferentes teorías que se han dicho respecto a la polémica separación del padre de Rocío Flores.









"A Ana Rosa se lo confirmó Marta Riesco"

"Antonio David jamás quiso que esa noticia saliera o, al menos, él pretendía marcar los tiempos, pero por primera vez se le adelantaron. ¿Traicionándolo? No, no hay nadie que le haya hecho una jugada a Antonio David. No puedo contar cómo se conoce la noticia, pero os voy a dar una dato con el que vais a empezar a atar cabos. Por eso quiero que cuando dé la noticia, reine el silencio hasta que yo retire el pulpillo. La masticamos 20 segundos", adelantaba el presentador.

"El miércoles aparece la noticia de que se separan. Todos intentamos hablar con los protagonistas y ellos se mantienen en silencio, ni confirman ni desmienten. Pero, sin embargo, hay una persona, que habitualmente no se moja en estos temas, que afirma el mismo miércoles que lo de la separación es cierto. Sorprende porque es muy cauta y esa persona es Ana Rosa Quintana. La palabra de Ana Rosa fue palabra de Dios ¿Por qué confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación que ofreció Lecturas? Porque a Ana Rosa se lo confirmó Marta Riesco", confirmaba Jorge Javier, señalando directamente a la reina de las mañanas.

"Marta se ha emancipado hace un par de semanas y las informaciones cuentan que podría ser para ver más tranquilamente a su amigo Antonio David", declaraba el conductor del espacio de Telecinco. "Y voy a decir otra cosa, que estoy recibiendo permiso. A Olga no le pilla por sorpresa", aseguraba el presentador, apuntando una supuesta deslealtad.