Jorge González: "En 'Tu cara me suena' me hicieron una valoración que no entendí muy bien. Me afectó"

Jorge González dio el salto a la televisión con tan solo 17 años, conquistando así a todos los seguidores de 'OT'. Tras quedar octavo en 'Operación Triunfo 2006', trabajar en diferentes musicales y hacer pequeños cameos en 'Gipsy Kings', intentó darse una nueva oportunidad en 'La Voz', donde se hizo con el segundo puesto. Sin embargo, volvió más fuerte que nunca como participante de 'Tu cara me suena', concurso del que se proclamó ganador.

Gracias al éxito que ha tenido a lo largo del talent con sus imitaciones de Beyoncé, David Bisbal o Antonio Orozco, los espectadores del espacio pudieron recordar el talento del joven y por qué gustó tanto cuando apareció por primera vez en la pequeña pantalla. El hacerse con el primer premio le ha dado el empujón para volver a atreverse con su carrera como solista, lo que él define como “el pulmón” que necesitaba “para seguir respirando”.

Es por esto por lo que, además de conseguir hacerse un nombre en la televisión, vuelve con un nuevo single, 'Hasta que llueva', en el que cuenta con la colaboración de Moncho Chavea. Aunque le “encantaría” concursar en 'Masterchef', por el momento, se centrará en su música y en hacer nuevos “singles”y “videoclips” para sus seguidores.

Jorge González en 'Tu cara me suena' (Atresmedia)

Tienes un nuevo single, 'Hasta que llueva', ¿Qué cuentas en esta canción?

Pues la vuelta ha sido muy deseada, ya tenía ganas de grabar cositas y, además, viene acompañado de un dúo que me apetecía mucho, Moncho Chavea. Y me apetecía hacer esa fusión flamenca, urbana, con un toque latino... No es que sea un cantante que me identifique en este género al 100%. Soy más romántico, la gente me conoce como un chico más romántico, de baladas... Y, aunque es un género que no descarto que termine encauzando, creo que la actualidad pide este tipo de música y me apetecía probar.

¿Ha sido fácil sacarlo adelante en estos tiempos tan complicados?

Es muy complicado. En tiempos de pandemia todo cuesta el doble. Lo que antes no era complicado, ahora es muy complicado y, lo que ya era complicado, es como imposible. Entonces, si ya de por sí es difícil sacar al mercado un proyecto, con toda la inversión y trabajo que eso supone, lo veo como un esfuerzo muy alto. Pero mira, hay que ser valientes y adaptarse.

Todo supone un esfuerzo. El mero hecho de desplazarse a grabar el videoclip... Todo el mundo con mascarilla, no te puedes acercar, PCR... Yo tengo la nariz atravesada ya. Todo supone más esfuerzo. Grabar el single: tienes que estar más lejos del productor, le escuchas menos...

Hace poco fuiste nombrado ganador de la octava edición de 'Tu cara me suena' ¿Cómo te sentiste?

Te sabe como a mejor. Salir victorioso en estas circunstancias en las que todo es tan difícil, todo es un problema... Cuando ganas sabe como mejor, como 'uf, sobreviví'. Es como 'Los Juegos del Hambre', hay que matarse y el que gana es como 'he sobrevivido'. Es un regalo que la vida me ha dado por tanta lucha y tanto esfuerzo.

¿Dirías que 'Tu cara me suena' ha sido un antes y un después en tu carrera?

Yo no sé si va a marcar un antes y un después, pero a mí, psicológicamente, si me ha ayudado. Porque yo ya estaba en una fase complicada en la que todo me costaba mucho, llamó a muchas puertas, todo son 'noes'... Psicológicamente es un antes y un después porque me ha dado las ganas y la esperanza de que se puede. Nos ha tocado un tiempo de pandemia donde, por mala suerte, no se tienen las mismas oportunidades que en tiempos normales... Si también es un antes y un después musicalmente, sería genial.

¿Dirías que te ha dado el empujoncito para volver a la música?

Me ha dado un pulmón para seguir respirando. Es oxígeno puro. Imagínate la oportunidad que me ha dado. Si no hubiese ganado el programa no estaría aquí, contigo. Todo es una oportunidad.

Las grabaciones se vieron afectadas por la pandemia y 'Filomena', por lo que tuvisteis que hacer un parón ¿Fue fácil retomarlas meses más tarde?

Es que ha sido todo... Que volver al programa... Psicológicamente llegas desubicado. Llegas allí, no te puedes acercar a nadie, mascarillas, los ensayos apenas podían ser como antes. Por lo tanto, llegas mucho más inseguro. El parón a mi me afectó muchísimo...

Aún así tuviste buenas puntuaciones...

Aunque la última semana me lo querían poner complicado: Beyoncé, Bisbal... Era como ¿Nos estamos volviendo locos? Pero sí, resistí. Además, venía de una operación de cuerdas. Me operaron un mes antes de empezar a grabar el programa, era un añadido de miedo. Decía: 'Bueno, entre la operación, Filomena, Mortadelo... Entre todas estas señoras, ahora hay que seguir adelante con un programa'.

¿Cuál dirías que fue la imitación más difícil?

Yo diría que Bisbal. Creo que era un dardo envenenado, como que parece que va a ser bueno pero no. Porque a Bisbal les tenemos tan interiorizado... Sabemos como se mueve, sabemos como es su voz, como son sus giros... Por lo tanto, estaba expuesto 100%. En cambio, con otros artistas, yo te puedo engañar porque no le tienes tan escuchado. Entonces, simplemente, con hacer tres tonterias me lo aplaudes. Simplemente, con cantarla bien... Ha pasado con imitaciones mías y de mis compañeros, de decir: 'Madre mía, si supieran...'. Y así no es. Y Bisbal, era todo lo contrario. Un movimiento de pelo ya era juzgable.

Sin embargo, no solo te conocemos de 'TCMS'. Fuiste subcampeón de la primera edición de 'La voz' y concursante de 'OT 2006' ¿Cómo viviste estas experiencias?

Los formatos son diferentes, pero iguales a la vez porque no deja de ser una competencia. Aunque desde casa lo vemos como un programa blanco, que lo es, y un programa que no tiene presión, un poquito a veces la tiene. Porque no dejan de puntuarte, te molesta a veces... Desde casa yo creía que era para divertirse y que no pasa nada, pero cuando tu llegas allí y te dan un 6... Te picas. Allí se vive así, un poquito de competición, aunque sea personal, la hay. Pero cada programa te da cosas diferentes.

'Operación Triunfo' fue mi inicio. Nací ahí con 17 años... Un niñato que no sabía ni donde estaba. 'La Voz' fue una forma de volver y la gente me decía que había mejorado. Y ya 'TCMS' ha sido como 'Joe, que aprendizaje y que madurez'. Igual, dentro de cinco años, me llaman para otra cosa y será también seguir subiendo, espero. Espero no estancarme.

¿Seguís teniendo un chat de 'OT'?

Lo hay. No estamos todos, creo que solo falta Vanesa. Pero lo hay y hablamos todos los días. Todos los días hay un mensaje en el chat 'OT', se llama 'Adelante'. Hay muy buen rollo, me han felicitado muchísimo, cada gala se comentaba... Y como Lorena también fue a 'Tu cara me suena', me dio sus consejos...

'Adelante' es uno de los himnos más sonados de OT ¿Cómo viviste ese reencuentro?

Cuando me lo pasó una compañera dije 'uf'. Además el animo estaba muy bajito, en plena pandemia, todos metidos en casa... Era como que me apetecía mucho, pero no sé. Estaba dudoso porque no sabía si era el mejor momento. Pero cuando vi el resultado , dije: 'Bua, qué recuerdos... Como ha merecido la pena hacer esto'. Porque, a día de hoy, nos seguimos pasando el vídeo y nos emociona. Como ha merecido la pena ver a todos mis compañeros, todos ya más mayores, ver el cambio de cada uno... Ha sido genial.

¿Has seguido las nuevas ediciones de 'OT'? ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que renovaban el formato?

Pensé que qué suerte tienen. Porque un formato así hoy, con la exposición que hay en redes sociales... Porque, por ejemplo en mi año, no había de eso... Hoy en OT te puedes hacer viral con una actuación, un baile, un comportamiento... Yo recuerdo a Amaia, que canta maravillosamente, pero su personalidad se hizo muy viral y nos mantenía muy enganchados, atentos a ver lo que decía. Era tan espontánea, que eso se ha hecho gracias a internet y todo lo que ello supone. Por eso dije, qué suerte tener un programa donde día, tarde y noche te van a estar dando bombo y un programa que se centra mucho en el talent, a diferencia de otros como 'La Voz'. En 'La Voz' es las actuaciones y poco más, porque es el jurado realmente. 'OT' es una publicidad brutal.

¿Cuál ha sido tu favorito?

Seguí mucho 'OT 2017' y 'OT 2018'. A mi Nia me gusta mucho. Lo que te decía, no veía su edición pero se hizo muy viral una de sus actuaciones. Ahí es cuando la empecé a seguir. Aitana me parece es una de las artistas que va a estar mucho tiempo y aportando muchas cosas en la industria musical española.

¿Volverías? ¿Irías a otro concurso de los muchos que hay para ‘celebrities’?

Yo sin duda. Volvería a repetir todo lo que he vivido. 'Operación Triunfo' volvería a entrar. 'La Voz' a lo mejor... Fíjate que quedé segundo, que me fue muy bien, pero no me aportó casi nada porque son los coach y tú, ahí sales, cantas y tal. No me aportó tanto a mí 'La Voz'. No te digo que me arrepienta, pero si se me ofreciese, es algo que me daría más igual. Pero a 'OT' y 'Tu cara me suena' yo digo sí.

A 'Materchef' me encantaría, pero cocinar... La puedo liar muy gorda porque soy muy desastre y mientras frio el huevo ya se me ha quemado, seguramente, lo que tenga ahí preparado. Pero 'Masterchef' sí, cosas así si. Pero, sin embargo, no entraría a otros realitys que me han ofrecido alguna vez tipo 'Supervivientes', 'Gran Hermano'... Todo esto no me veo. A cosas graciosas, música... Sí, pero más allá no.

¿Y a Eurovisión? Aunque ya lo intentaste hace años...

Sería una pesada poder ir a Eurovisión. Me encantaría.

Ya llevas varios años apareciendo en la televisión, desde 'OT', 'La voz' o 'TCM' ¿Ha habido algún comentario o crítica que te haya afectado?

No hay nada que me hayan dicho que yo haya pensado: '¿Qué me estás contando?' porque siempre me han dicho cosas buenas. En 'Tu cara me suena', al final del programa, me hicieron una valoración que no entendí muy bien por qué ese cambio. Me imagino que porque es tele, hay que dar juego. Me dijeron que estaba muy pendiente de querer ganar. Ese comentario si que me afectó en el momento porque me quedé mirando para atrás en plan: '¿Y quién de estos no quiere ganar?'. Una chorrada brutal.

Pero no hay nada que me haya afectado de verdad. El público me quiere un montón, me han hecho ganador después de tantos años. Lo fácil es que se le vote a alguien que acabe de salir del programa porque esta nuevo. Que después de 15 años me llamen para un programa de éxito como 'TCMS' y me hagan ganador, cuando no tengo una carrera con millones de fans, no hay mejor premio.

¿Cómo te enfrentas a la pandemia por coronavirus?

Con miedo, respeto, incertidumbre... Pero la vida sigue.

¿Qué opinas de la situación actual?

Yo creo que, en parte, un pequeño porcentaje, depende de nosotros. Depende de cómo nos cuidamos, de cómo respetamos y de cómo ponemos de nuestra parte para que esto tenga una solución. Si hay mucho contagio también puede ser por lo poco que nos estamos cuidando o estamos colaborando. No puede ser que, a día de hoy, se siga con tantos millones de personas contagiadas y muertos. Parece que nos estamos acostumbrando a las malas noticias. Nos dicen: 'Han muerto 500 personas' y decimos 'Ah, bueno, hoy mejor'. No, perdona, han sido 500 vidas que hoy no están con nosotros y que han dejado a sus familias. Son vidas que se están yendo. No puede ser que haya gente que siga haciendo fiestas, incumpliendo las normas...

Si yo fuera presidente, madre mía, cuantas cosas irían a mejor... (bromea). Sin meterme en política, creo que nos podría solucionar mucho mejor las cosas cualquier persona de los que están ahí.

¿Tienes futuros proyectos entre manos?

De momento, lo que vamos a hacer es single-vídeo, lo que hace todo el mundo, y adaptarnos a la situación de ahora. Porque disco como tal creo que se perdió hace unos años. ¿Quién saca discos hoy? Yo creo que todo está a la altura de un clic: internet, redes sociales... Es más visual que material.