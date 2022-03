Jorge Fernández se salta el guion y hace lo nunca visto en 'La Ruleta': "Se os ha ido la fuerza por la boca"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3 junto al público. Gregory no tuvo demasiado suerte a lo largo del programa, pero se lanzó a resolver el panel al caer en el bote, a pesar de que casi estaba en blanco. "Imagínate un aperitivo perfecto. ¿Hay alguien de aquí que lo puede ver ya?", preguntaba Jorge Fernández al público del plató, dado que era muy difícil resolver el panel con solo esas letras. A pesar de ello, gente del público afirmaba saber la respuesta.









"En casa habéis escuchado la respuesta, pero en el plató nadie"

"¡Resuelvo!", exclamaba de pronto el concursante. "¡No! Iba a preguntarle a alguno del público para que me lo dijeran al oído, ¡Pero tú vas a resolverlo! A lo mejor te hago la ola yo solo antes de que resuelvas, solo por ser tan valiente. Es una ola de las buenas porque el panel está muy complicado, ya no solamente por los 1.075 euros del bote", reaccionaba el presentador muy sorprendido.

"Vas a resolver, pero espera un momento que me voy a acercar a una del público que me decía que sí se la sabía. ¡Que me lo diga al oído a ver si es verdad que se lo sabe!", decía el comunicador antes de darle paso para que diese la respuesta. En ese momento, el conductor del espacio se ponía la mascarilla y se metía entre el público para escuchar las opciones que tenían los espectadores sobre la respuesta del panel.

A pesar de ello, nadie dio con la respuesta correcta, aunque quien sí lo hizo fue Joaquín Padilla. "Es que no solamente sabe cantar, ¡Joaquín es que es más listo que el hambre!", exclamaba el mítico presentador de Antena 3 sobre el cantante del programa. "Aquí se os ha ido la fuerza por la boca, me acerco y no lo sabía nadie", sentenciaba entre risas el presentador, refiriéndose al público.

"Espera, voy a aclarar una cosa. En casa habéis escuchado la respuesta, pero en el plató nadie. En casa sí, pero aquí ninguno", aclaraba el presentador para que nadie pensara que habían ayudado al participante. Acto seguido, Fernández daba la palabra a Gregory, quien logró acertar el panel, lo que le llevaba al 'Panel final'. "Gregory, a tus pies", reaccionaba el presentador, alucinado por la habilidad del participante.