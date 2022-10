Jorge Fernández se lleva las manos a la cabeza por la jugada de una concursante: "La que has armado"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido el presentador quien ha protagonizado un llamativo momento por lo que ha hecho un concursante. 'Relajante o aburrido', era la pista que el presentador compartió para facilitar el panel a los concursantes. Ana se encontraba en racha, pero perdió el turno al decir una letra que ya estaba en el panel. No obstante, al saberse la solución, utilizó el comodín para seguir jugando.





"Tenías 0 euros hace nada"

Entonces, ya acertó al comprar la 'U', la misma que quería decir en un principio cuando se equivocó. Después puso la guinda la jugada al decir la C por 200 euros, ya que había cuatro escondidas. Y para terminar la jugada, se sacó del bolsillo el 'Me lo quedo' y robó todo a Paula, 150 euros y un comodín.

Acto seguido, al haber acumulado una considerable cantidad de dinero en el marcador, ya decidió resolver. "Fíjate, la que has armado", señalaba entonces Jorge Fernández. "Tenías 0 euros hace nada, al caer en 200 euros con las cuatro 'C', te has puesto con 875 más lo que le has robado a Paula. Y además tienes 300 euros más con el gajo", explicaba el presentador la gran jugada de la concursante.

"Vamos a resolverlo Ana", le animaba el presentador. "Espero no meter la pata", decía ella entre risas. "Contemplar peces de colores en una pecera", acertaba. "Es buena, ¡Muy bien Ana!", celebraba Fernández, acompañado de los aplausos de los presentes en el plató y de una ola por parte del público.