Jorge Fernández y Laura Moure cortan 'La Ruleta' para anunciar una despedida: "Te voy a echar de menos"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, han sido Jorge Fernández y Laura Moure quienes han protagonizado un llamativo momento junto un miembro del equipo. El presentador y la azafata han cortado el programa de Antena 3 para anunciar una despedida, ya que el miembro del equipo, Miguelón, se va. Sin que nadie lo supiese, el presentador arrancó directamente al programa para hacer un homenaje a su compañero por su último día en plató.









"Tengo hasta los pelos de punta"



"Hoy queremos hacer un homenaje muy especial a una persona que para nosotros es muy especial. Primero, porque es un trabajador que lo hace muy bien, y segundo, porque es tan buen tío que le queremos todos tanto... ¡Miguelón se prejubila!", comenzaba diciendo el comunicador, pillando por sorpresa a su compañero, que abandonaba su sitio tras la cámara para ocupar el centro del plató.

"No es por quedar bien, pero te vamos a echar de menos todos. No voy a decir yo el primero porque seguramente tienes más trato con la gente de detrás de cámaras, pero yo te voy a echar muchísimo de menos. Tus compañeros ni te cuento, porque si hay un buen tío que nos da cariño, que es buena persona, ese es él. ¡Se nos va, último programa con nosotros!", anunciaba el conductor del espacio.

Mientras tanto, Laura Moure no podía pronunciar palabra al estar muy emocionada, incluso se le caían las lágrimas. "Feliz vida, amigo. Te queremos mucho", le repetía Fernández, para después dejarle volver a su sitio al encontrarse algo incómodo frente a los focos. "Tenía el micro y no podía ni hablar, pero él habla y habla mucho. ¡Tiene una guasa además!", aseguraba el presentador.

"Tengo hasta los pelos de punta, estoy ahí a puntito de llorar. ¡Ay, que te has emocionado tú también!", confesaba Fernández, señalando a Moure. "Sí, me he emocionado un poco, pero es que es normal. ¡Miguelón!", confirmaba ella muy emocionada.