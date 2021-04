Jorge Fernández se emociona en directo al recordar a un amigo fallecido: "Cuando lo he visto..."

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este lunes, fue Jorge Fernández, presentador del concurso de Antena 3, quien protagonizó un llamativo momento al mostrarse muy emocionado ante las cámaras. Cuando fue a dar paso al siguiente panel el presentador se quedó callado por la pista que tenía que dar de la canción que se había elegido. "Te va a gustar", le decía Joaquín Padilla al presentador.

"Uy... Cuando lo he visto... Me ha dado así la cosita", reconocía el conductor del espacio de Antena 3 mientras se tocaba el pecho, aparentemente emocionado. "Ay...", se repetía cabizbajo. "A nosotros también no pasó ayer", reconoció el músico. "Ya... Jo, no me lo esperaba y...", declaró Fernández, muy emocionado. El presentador tuvo que respirar hondo, pero logró recomponerse para poder recuperar el ritmo del programa.

"Bueno... Cantamos 'Jarabe de Palo' chicos", comunicó el presentador a los concursantes del programa. "Así que si nos está viendo seguro que le gusta. Seguro que sí", agregó el comunicador para dar paso al panel. "Todo me parece bien, me siento bien conmigo", decía la respuesta correcta. Acto seguido, la banda del programa se dispuso a tocarla y el presentador comenzó a cantarla muy ilusionado, mientras el resto del plató bailaba al ritmo de la canción.

El pasado 9 de junio de 2020, Pau Donés falleció a los 53 años en Barcelona. El líder de Jarabe de Palo no logró superar el cáncer de colon que padecía desde agosto de 2015. Su pérdida fue una mala noticia para todos, dejando así un hueco y un gran legado en la industria musical. Ante la noticia, muchos manifestaron su tristeza, tanto sus seguidores como los amigos del cantante.

"Qué penita estas cosas..."

"¡Qué bueno! ¡Qué letra!", exclamaba Fernández al terminar de escuchar la canción. "¡Qué temazo, macho! Que legado nos ha dejado...", le daba la razón su compañero. "Pues fue grabada por Pau Donés en el mes de mayo de 2020 y fue publicada póstumamente. Y, respecto a esta canción, Pau Donés dijo lo siguiente: "Simplemente, me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol y de la naturaleza que nos rodea. Disfrutando el momento sin pensar en nada. Simplemente, eso. Sin más. Fideos, yo y la montaña. Conseguir transmitir esa sensación me haría feliz. Pues lo hizo", narró el presentador.

"Pues si lo hizo. Maravilloso el vídeo", agregó Padilla. "Qué penita estas cosas... Joe... A veces esquiaba con él y, una vez, me llevó a un sitio donde me dijo: 'Te llevo a este sitio si me prometes que no se lo vas a contar a nadie'. Era un fuera de pistas. Había que coger los esquíes al hombro, patear un poquito y luego estaba ahí la nieve en polvo, virgen. Impresionante. Y decía que solo había ido allí con su perro, con nadie más. Y yo, desde que pasó esto, no he vuelto con nadie. No había ido con nadie, pero que no he ido ni yo", recordaba Fernández con añoranza. "Penita, pero, al menos, nos alegramos de haber tenido este homenaje aquí en 'La Ruleta' para él", concluyó el presentador.