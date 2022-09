Jorge Fernández no da crédito ante la jugada de un concursante de 'La Ruleta': "Te hemos hecho el lío"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con un concursante. 'Esas pequeñas cosas', era la pista que había dado el programa para facilitar el dar con la solución. "Muy buena", le decía el presentador a David tras llevar una buena racha. "No está mal, pero me falta una. No acabo de verla", reconocía él sin saber si seguir tirando o resolver.









"A veces ponemos una que es más regular"



"Tenemos 425 euros y, además, la que te falta puede ser la que te de el súper comodín. Pero tienes 425 ¿Qué quieres hacer? Porque con tanto dinero a veces...", le recordaba el conductor del espacio para ayudarle a reflexionar. "¿No tienes una mínima idea de cuál puede ser la oculta?", insistía Fernández para animarle a arriesgar.

"Sí, lo tengo casi claro. Venga, voy a tirar. Me voy a arriesgar", respondía entonces el concursante, empujado por Fernández. "¿Arriesgamos?", preguntaba el comunicador para asegurarse, ante lo que él asintió. "Caes en el comodín además ¿Cuál crees que es la letra oculta?", señalaba el presentador.

"La Ñ de ñu", decía el participante. "Tiene muchos boletos para ser la oculta, pero no", reaccionaba el presentador. "Ahí te hemos hecho el lío ya, eh. Ya te has liado ahora, eh. Te quedan poquitas, pero es verdad que la Ñ podía ser y, ahora que no lo es, puede ser cualquiera", agregaba. "Seguimos igual", apuntaba.

Finalmente, el concursante ya decidió resolver. "Esas pequeñas cosas. Despertar tras tener un sueño bonito", acertaba. "Era la P al final, pero era más fácil que fuese la Ñ", se lamentaba el concursante, haciendo referencia a que le pegaba más que fuese la que él había dicho anteriormente. "Suele ser la que menos está, pero a veces ponemos una que es más regular", justificaba el presentador.