Jorge Fernández corrige al equipo de La Ruleta en directo: "El que ha escrito este panel no sé si tiene hijos"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento. "Empiezan con ilusión el nuevo curso escolar", ha resuelto Sara, dando así con la respuesta correcta de un panel cuya pista es 'A todos los niños les pasa'. Gracias a ello, la concursante ha logrado sumar a su marcador 500 euros más y se ha mostrado muy contenta por ello, por lo que ha sido recompensada también con una ola y los aplausos del público.









"Yo creo que no tiene ningún hijo quien ha escrito este panel"



Fue entonces cuando Jorge Fernández señaló no estar del todo de acuerdo con lo que decía el panel que acababan de resolver. "Yo creo que esto pasa cuando eres muy pequeñito", apuntaba el conductor del espacio de Antena 3. "El que o la que ha escrito este panel no sé si tiene muchos hijos, eh", decía de pronto el presentador, dejando claro que no cree que sea verdad lo que dice el panel.

De esta manera, Fernández aseguraba que la persona que había hecho el panel no tenía mucha idea sobre niños, dado que no creía que esa afirmación fuese cierta. "Yo creo que no tiene ninguno", insistía, haciendo referencia a que el trabajador de 'La ruleta de la suerte' que lo ha escrito no debe tener ningún hijo.

"Porque yo creo que tienen 4, 5 o 6 años... O si no, no tienen mucha ilusión por empezar", opinaba el presentador. "Ya con 8 o 9 años dicen que el cole es un rollo", afirma para apuntar que según van creciendo, desde temprana edad, dejan de tener ganas de empezar el colegio. Lo que el comunicador parece saber de primera mano por su experiencia como padre.

"Bueno, yo he tenido ilusión de empezar el curso hasta bien mayor porque me encanta estrenar bolis y cuadernos", decía una concursante, llevando la contraria a Fernández. "Y mochilas", añadía el conductor del espacio. "Como profesor, creo que no. Generalmente no. Con los mayores...", negaba Fran tras confirmar que es profesor y no cree que el panel tenga razón.