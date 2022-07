Jordi Hurtado se queda sin palabras por lo que le suelta la voz de Saber y Ganar en directo: "Sin comentarios"

Jordi Hurtado es un presentador cuyo rostro es muy conocido en la televisión. A pesar de ello, sus primeros pasos fueron en la radio, ya que presentó programas como 'La radio al sol', en Radio Barcelona, espacio ganador del Premio Ondas en 1982. Fue en 1985 cuando dio el gran salto de su carrera y se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla.

Debutó ese mismo año en el concurso de TVE 'Si lo sé no vengo'. Desde entonces, se convirtió en un presentador habitual de concursos y cogió las riendas de 'La liga del millón' (1989), 'Pictionary' (1991), 'Carros de juego' (1992) o '¿Cómo lo hacen?' (1994). Su carrera se estancó al ser fichado por La 2 para'Saber y ganar' en 1997, dado que es el espacio en el que sigue trabajando y por el que se ha convertido en el presentador más longevo de la televisión.

Dada su larga trayectoria, siempre se ha bromeado con su supuesta inmortalidad y se ha convertido en el protagonista de algunos chistes. Incluso ha sido preguntado por ello en varias ocasiones, pero Hurtado siempre ha dicho que su truco es estar bien y saber reírse de uno mismo, además de estar activo y saber distanciar las horas de grabación con el tiempo de ocio. Sin embargo, él suele culpar a su genética y a su pasión por el chocolate negro de su ventaja de mantenerse joven.









"Jordi lo sabe todo"

Esta broma ya no solo invade las redes sociales, incluso ha llegado al propio programa que presenta Hurtado. Esta vez, ha sido Elisenda Roca, la voz de 'Saber y ganar', quien no ha podido evitar hacer referencia a la edad del presentador. Este momentos se dio cuando la periodista preguntó a uno de los concursantes, Rodrigo, sobre el Antiguo Egipto: "¿En la leche de qué animal se dice que se bañaba Cleopatra?".

El participante no dudó y respondió de inmediato, dando con la respuesta correcta al contestar que la reina de Egipto se bañaba en "leche de burra". Una situación que aprovechó Elisenda Roca para bromear con la supuesta inmortalidad del conductor del espacio. "Pues no podemos... Bueno, igual Jordi ¿Afirma o desmiente?", le preguntó de pronto la voz de Saber y Ganar, entre risas, dejando totalmente descolocado al presentador al no esperarse esa pregunta en pleno directo.

El comunicador respondió negando con la cabeza y se limitó a decir: "Sin comentarios". A pesar de su breve respuesta, Roca insistió y aseguro que "lo sabe, Jordi lo sabe todo". Este momento ha dado mucho que hablar y los espectadores no han dudado en reacciones en las redes sociales. "Ahí te la has jugado Elisenda", "Sois geniales, qué gozada de programa de principio a fin" o "Qué reina", decían entre risas.

