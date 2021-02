Jordi González rompe su silencio tras un año desaparecido: a esto se dedica ahora

Jordi González es uno de los rostros televisivos más importantes de nuestro país. Gracias a su colaboración en programas como "El debate de Supervivientes", "Gran Hermano Dúo" o "Mad in Spain", el periodista catalán se ha convertido en un imprescindible para Mediaset. O lo era hasta hace un año, cuando decidió apartarse de los focos y 'perderse'. En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, Jordi González se despedía en "Supervivientes" con un enigmático mensaje. Se marchó todavía con el programa en desarrollo y fue Sonsoles Ónega quien le sustituyó en los últimos debates del reality.

La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a @Telecinco es estupenda y va para largo.

Y he apagado mi IG porque sí. — Jordi González (@jordiGlez) June 11, 2020

"La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo", dijo un mes después en redes sociales Jordi ante la rumorología sobre un posible despido. Con este escueto mensaje, el catalán quería poner fin a todas las especulaciones. Desde entonces, poco hemos sabido de él. Sus redes sociales han permanecido prácticamente inactivas y nada se sabe sobre este 'año sabático' que el periodista se ha tomado. "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", dijo en su momento. Pero septiembre quedó muy atrás y no se sabía nada de él.

Este fin de semana, Jordi González ha roto su silencio. En una entrevista en Rac1, la radio pública catalana, el presentador ha asegurado que está preparando su vuelta a la televisión. Volverá a presentar ‘Conexión Honduras’, el debate dominical de ‘Supervivientes 2021’ por tercer año consecutivo.



De este modo, Jordi González volverá a formar equipo con Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez. Sólo queda pendiente por confirmar si Carlos Sobera repetirá al frente de ‘Tierra de Nadie’ o si será otro el encargado de presentar las galas de los martes después de que el vasco haya sido el elegido para presentar la nueva etapa de ‘El precio justo‘.

LOS PRÓXIMOS CONCURSANTES DE "SUPERVIVIENTES"

Pero aunque el programa todavía no se ha estrenado, Jordi González ya está trabajando en la promoción del espacio. Recientemente, ha viajado a Madrid para grabar los spots que se emitirán próximamente en televisión y para hacerse las fotos oficiales. Por el momento, no hay fecha de estreno del programa, aunque todo apunta a que arrancará una vez acabe la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Aunque no hay fecha oficial de concursantes, los rumores apuntan a que Rafael Amargo, María del Monte, Gianmarco Onestini, Adara Molinero, Marta López, Alexia Rivas, Efrén Reyero, Mayte Galdeano o Jorge Sanz podrían formar parte de la lista de famosos participantes. Telecinco comenzará a desvelar los nombres definitivos en los próximos días.

